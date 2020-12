Il nuovo tricolore in tempo di covid!

Oggi in tempo di covid abbiamo nei nostri pensieri un nuovo tricolore, non verde, bianco e rosso, ma giallo, arancione, rosso. Oggi abbiamo le regioni dipinte di rosso, arancione e giallo. Il colore giallo mi ricorda subito la celebre canzone Bandiera gialla, cantato da Gianni Pettenati e dalle Pecore Nere nel 1966, allora ero bambino ma passando davanti ai bar dai jukebox era una bramo che veniva quasi sempre riproposto e poi la trasmissione radiofonica di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni Radio 2 Bandiera gialla. Anticamente e ancora oggi sulle navi la bandiera gialla è segnale di pericolo. In passato, un’imbarcazione che giungeva in porto e issava una bandiera gialla, indicava la contaminazione di una malattia a bordo, la peste, e i passeggeri non potevano sbarcare. Il giallo come colore dell’isolamento e segnalazione di pericolo e di allerta rimane in molte simbologie illustrative mentre l’uso della bandiera gialla è oggi demandato ad ambiti più ristretti come quello sportivo. Ad esempio nelle piste automobilistiche e motociclistiche. Lo sventolare del drappo giallo segnala ai conduttori che c’è una situazione di pericolo in pista, dovuta ad un incidente oppure alla presenza del personale di servizio mentre esposta in modo fisso indica il divieto di sorpasso tra i conduttori. La bandiera denota in ogni caso un pericolo sul percorso di gara e obbliga i piloti a ridurre la velocità e a mantenere la propria posizione. Di norma si riferisce a due livelli di gravità. Se un’unica bandiera è esposta agli equipaggi, essa indica una situazione di pericolo non grave come una vettura ferma in pista, mentre due bandiere gialle sventolate nella stessa postazione fanno riferimento ad una situazione di pericolo più grave, per la quale prestare massima attenzione. Poi l’altro colore è l’arancione, gli Antichi Romani utilizzavano l’arancione per il tessuto degli abiti nuziali, come simbolo di unione dei sentimenti nel matrimonio. Nel Medioevo, non si otteneva l’arancione mescolando il giallo ed il rosso, probabilmente a causa del tabù biblico, contenuto nel Deuteronomio e nel Levitico, che condannava i miscugli perché considerati impuri. Per lo stesso motivo non si usavano per una stessa stoffa lana e lino, quindi materiale animale e vegetale, né due colori per farne un terzo. È sempre stato difficile riprodurre delle belle sfumature d’arancione come quelle che si trovano in natura perché spesso risultano essere troppo artificiali. Inizialmente per ottenere questo colore si usava lo zafferano. Successivamente invece, verso la fine del Medioevo si cominciò ad ottenerlo, dopo la sua scoperta, da un’essenza esotica proveniente dalle Indie e da Ceylon chiamata “brasile”, nome che ha contribuito insieme al legno brasilium, dal quale invece si ricavava il colore rosa a dare il nome alla nazione del Brasile. In Occidente il termine arancio e arancione, è comparso solo nel XIV secolo, dopo l’importazione dei primi alberi d’arancio, che producono le arance dal colore appunto arancio. Prima della scoperta delle arance questo colore veniva definito con il termine rosso. Ciò in parte è rimasto in alcune espressioni del linguaggio comune come per esempio gatti rossi, capelli rossi e pesci rossi anche se questi in realtà sono di colore arancione. Un tempo nella simbologia cristiana rappresentava il peccato di gola. Nell’induismo ancora oggi simboleggia la rinuncia ai beni materiali e dell’ascetismo. Nella Cabala ebraica significa splendore. In alcune religioni come nel Buddismo simboleggia la rinuncia ai piaceri principeschi e per questo è indossato dai monaci buddisti. In Cina è associato al cambiamento, al movimento e alla felicità. In Giappone simboleggia l’amore. In India è associato all’ottimismo, all’istinto combattivo, alla pulsione sessuale, alla passione e al bisogno di conquista. L’arancione è il secondo centro energetico Chakra. Nell’araldica indica soprattutto forza, onore e generosità. Inoltre l’arancione è associato ad alcuni colori nazionali come nel caso dei Paesi Bassi e dell’Ucraina mentre in Irlanda rappresenta i protestanti dell’Ulster. Nella segnaletica stradale è spesso usato per indicare attenzione ad esempio nei semafori o nei giubbotti salvavita. Ed ecco arrivati al rosso, beh la bandiera rossa porta a pensare all’emblema del comunismo e della omonima canzone che né è il simbolo, ma il colore rosso è il simbolo del sangue e dell’energia sia mentale che fisica. L’uso di questo colore aiuta a combattere le energie passive infondendo una straordinaria forza sia psichica e che motoria. Il rosso insieme al colore giallo e al colore blu è un colore primario. Il colore rosso, proprio a causa delle sue caratteristiche viene utilizzato nella vita pratica perché è il colore che colpisce maggiormente e con più celerità l’attenzione dei nostri occhi. È infatti utilizzato da tempo per la segnalazione di qualsiasi tipo di pericolo, dai semafori, agli idranti, agli allarmi. Dopo il tricolore italiano la mia bandiera nell’animo è la bandiera della speranza che nonostante le traversie quotidiane continua a garrire nel mio animo e mi guida nella lunga traversata della vita. Ogni giorno abbordo sempre nuove esperienze, incontrando giorni tranquilli e notti che minacciano burrasca. Ma con la bandiera della speranza vado avanti costeggiando di volta in volta coste solitarie e porti affollati. Se nel mio cammino urto contro degli scogli dell’imprevisto quotidiano cerco consolazione nella bandiera della speranza che mi fa andare avanti e alla sera dopo una giornata tempestosa getta l’ancora prima di andare a dormire lascio issata la bandiera della speranza perché il domani è sempre un nuovo inizio ed una nuova opportunità.

Favria, 30.12.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno la speranza mi preceda sempre e mi apre tutte le porte, soprattutto quelle delle stanze in cui la mia vita è rimasta intrappolata.

