Il nuovo anno….

Il nuovo anno è arrivato come un fascio di luce che penetra le tenebre del buio. È tempo di dimenticare il passato e dedicarmi ad un nuovo inizio. Altre trecentosessantacinque giornate si sono dissolte e inizio a pensare al 2021. Nel primo giorno del 2021 più per caso che per necessità, a volte succede, mi fermo un attimo, ed è appunto in questa piccola frazione di tempo, l’attimo, che cerco di mettere a fuoco che questo tempo così prezioso ancora una volta è fuggito, dissolto nel nulla, senza lasciare quasi, traccia di sé. Nell’agire mi penso sempre adolescente e continuo a fare imperterrito dei progetti, a sognare, programmare ed organizzare e poi durante l’anno immancabilmente a rimandare, convinto che molto presto tutto tornerà come prima. Ed invece il fiume del tempo scorre implacabile tra le strade della mia vita quotidiana. Nella mia mente scorrono come scatti fotografici degli istanti di vita, di emozioni ricevute. Forse questi ricordi che mi permettono di ripartire e ripercorrere a ritroso il tempo dandogli un senso, il senso del tempo. Buon anno nuovo a chi si sforzerà di capire che la vita oggi è un percorso che parte da lontano. Il mio augurio per il 2021 è quello di avere ben salde le innumerevoli prospettive attorno al centro della nostra umana autenticità in mezzo all’infinito che ci circonda vivendo bene nel presente, lanciandoci sempre con fiducia e speranza in ogni quotidiana onda, trovando la nostra eternità in ogni momento.

Felice anno nuovo!

Favria 1.01.2021 Giorgio Cortese

Il futuro inizia oggi, non domani, vieni a donare, Ti aspettiamo a Favria MARTEDI’ 5 GENNAIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Buona giornata, ieri è passato. Il domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo l’oggi ed allora cominciamo questo anno.

