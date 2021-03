Il numero Uno!

Chi sono nella vita i numeri Uno? Prima di parlare dei numeri Uno è un aggettivo numerale, cardinale e molto altro e deriva dal latino unus. Ma oggi l’aggettivo Uno è molto di più, in filosofia, scusate la mia grande ignoranza, è un tema che è stato trattato in maniera esplicita da tanti pensatori come Parmeide, Platone, Plotino ed in fine Hegel. A grandi linee si può definire l’Uno come il principio indicante l’unità del Tutto. Eraclito affermava che tutte le cose sono Uno e l’Uno tutte le cose…. Pitagora lo identifica con l’archè, il principio fondante e unificatore della realtà, ma gli attribuisce anche la comune origine di tutti gli altri numeri, e quindi della molteplicità. L’Uno, essendo dispari, è inoltre un numero che possiede la qualità del limite, equivalente della perfezione. Il cristianesimo interpreta l’uno come monoteistico, in particolare Sant’Agostino che concepisce Dio come la meta naturale a cui la ragione aspira dove il pensiero e l’essere, si riconcilia in unità. I teologi medievali vedranno così nell’Uno la prima Persona della Trinità, l’Essere ineffabile Dio Padre che può rivelarsi solo tramite il proprio Figlio Unigenito per arrivare poi ad Hegel dove avviene un capovolgimento della concezione neoplatonica dell’Uno: questo viene concepito non come punto di origine, ma come un punto di arrivo. Oggi dopo il Novecento funestato dai totalitarismi nazifascisti e comunisti siamo divenuta alquanto allergici a questo concetto e ce ne teniamo distanti preferendo piuttosto definirci come pensiero debole. Nonostante la parabola in filosofia del numero Uno in matematica è l’elemento neutro nelle moltiplicazioni e divisioni, è un numero non palindromo, il numero atomico dell’idrogeno H, ; Uno è una cometa periodica del sistema solare quella di Halley detta 1P/Halley, Cosmos 1 è il di un satellite artificiale russo. Nella smorfia il numero 1 è l’Italia e molte altre cose. Ma adesso chi è il numero Uno? Parrebbe che i numero Uno sono le persone di successo, ricche, famose, ammirate e magari pure piena di follower sempre pronti a farsi dei selfie per raccogliere migliaia di like. I numeri Uno li incontriamo ogni giorno nella nostra vita, sono persone che hanno sempre voglia di imparare, ascoltare e mettersi in gioco. Non nascono imparati ma sono consapevoli che ogni giorno la vita è un continuo percorso di crescita e cambiamento. Nel loro cammino hanno un obiettivo, non importa quanto grande, per loro conta essere sempre umani e portare rispetto per gli altri. Sono numeri Uno perché sanno rendere merito a chi ha fatto la differenza per loro, consapevoli che se sono arrivati li è perché qualcuno ci ha messi al mondo, qualcuno li ha aiutati e in tanti gli hanno insegnato infinite cose.

Favria, 22.03.2021 Giorgio Cortese

La vita è un’enorme tela ed allora ogni giorno rovesciamo su di essa tutti i colori che possiamo.

