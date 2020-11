Il Nostro Nuovo Albero

Abbiamo piantato un nuovo albero, in occasione della Festa degli Alberi che ha coinciso con la fine del concorso “I Nostri Alberi”. Cinquantacinque persone hanno partecipato inviando le fotografie degli alberi settimesi preferiti. Ora ci sarà il sorteggio, si vinceranno dei premi, vedremo chi saranno i fortunati, ma, non è per questo che abbiamo fatto le foto, le abbiamo scattate per il piacere di mostrare a tutti l’albero cui siamo affezionati, per un senso di affetto verso il nostro territorio, per il piacere di condividere un’emozione. Ringraziamo gli organizzatori: Legambiente Settimo, gli Scout di Settimo, i commercianti settimesi che hanno offerto i premi, la Sindaca e l’Assessore Raso che sono venuti a presenziare alla piantumazione del nuovo albero. E mettiamoci anche noi di Ri-Ciclistica, che abbiamo avuto l’idea del concorso.

L’alberello crescerà dritto e forte, quando gli passeremo davanti ricorderemo di come, in questi giorni difficili, gli alberi hanno aiutato a sentirci comunità.

giannifina

Commenti