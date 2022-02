In soccorso alla Sindaca, tra i principali responsabili del fallimento della gestione dell’Ospedale civico, è arrivato ancora una volta un giornalista di questa testata. Per rendere meno grave l’evidente peggioramento della gestione dell’Ospedale non ha trovato nulla di meglio che dichiarare che l’Ospedale in realtà “non è un ospedale”.

Secondo il nostro inaspettato esperto la mancanza di pronto soccorso e di sala operatoria renderebbero l’edificio di via Santa Cristina un sorta di abuso di professione messo in campo (guarda un po’) dalla vecchia politica.

No comment.

A che servirebbe dire che questo non luogo [...]