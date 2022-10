Prima dell’apertura dei lavori del Consiglio Comunale di lunedì 24 ottobre, il primo cittadino lanzese Fabrizio Vottero, assieme alla Giunta e ai Consiglieri, ha conferito l’attestato di benemerenza con “nastrino Covid-19” a tre agenti della Polizia Municipale lanzese.

Un riconoscimento previsto da un Delibera di Giunta Regionale per ringraziare la Polizia Locale per lo straordinario lavoro svolto durante la pandemia, nello specifico nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 31 marzo 2022.

“E’ un segno di stima e gratitudine – ha commentato il sindaco Fabrizio Vottero -. In più, vorrei esprimere un pensiero di ringraziamento a nome dell’intera Amministrazione, oltre al personale della Polizia Locale inclusi i nuovi arrivi, a tutti i dipendenti dell’Ente ed agli altri soggetti (Forze dell’Ordine, Protezione Civile, Associazione Nazionale Carabinieri, Croce Rossa, Vigili del Fuoco e Cadetti Reclute Pompieri, Associazioni di volontariato locale, ecc…) che nel periodo del lockdown hanno supportato in vari modi l’intera comunità lanzese e l’Amministrazione stessa. Un ringraziamento, inoltre, va all’Assessore Ernestina Assalto per come ha saputo affrontare e gestire da Sindaco la fase emergenziale, rassicurando ed informando i cittadini con comunicazioni di aggiornamento periodico della situazione”.

“Come gruppo Lanzo per Noi – è invece intervenuto Matteo Filippin – vogliamo ringraziare le istituzioni e i volontari che si sono distinte come riferimenti importanti per la popolazione lanzese. Grazie agli agenti della Polizia Municipale e buon lavoro”.

