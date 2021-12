Il Museo Clizia si trasferisce da Chivasso a Cuorgnè. Lo scultore e pittore Mario Giani, in arte Clizia che per molti anni con le sue opere ha frequentato la Mostra della Ceramica di Castellamonte, a oltre vent’anni dalla morte trasloca il più consistente complesso di opere contenute in quello che fino a ieri era il Museo Clizia di Chivasso. La nuova casa da gennaio 2022 in poi sarà la Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea del Canavese di Cuorgné.

In questi giorni di fine d’anno le 99 opere della collezione, di [...]



