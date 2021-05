Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il mughetto.

Il mughetto, convallaria majalis o lillium convallium, appartiene alla famiglia delle liliaceae, è una pianta originaria del continente Europeo e del nord America. Il primo nome convallaria majalis deriva dal latino e significa giglio di maggio mentre il secondo nome lillium convallium è sempre di origine latina ma significa giglio delle valli. Si tratta di una pianta erbacea sottile che può raggiungere un’altezza di 20 cm, ha solo due foglie abbastanza grandi di forma ovale molto allungate di colore verde brillante. I fiori, bianchi e profumati, simili a dei campanellini che sbocciano dai primi giorni di marzo. Dopo la fioritura la pianta produce anche dei frutti di colore rosso e dalla forma rotonda. In molti paesi del mondo è usanza regalare almeno un mazzo di questi fiorellini, simbolo di felicità che torna e portafortuna. Associato anche all’arrivo della primavera. Nessun augurio migliore insomma in un giorno come questo. Nella mitologia latina il mughetto, era dedicato al dio Mercurio. Nella tradizione del tempo simboleggiava la nuova luce primaverile e durante i vari rituali venivano offerti tre rami di mughetto come segno d’ amicizia e speranza. Per i Celti, il 1° maggio era poi l’inizio della prima metà del loro anno. Nel Medio Evo col 1° maggio iniziava il mese dei fidanzamenti e si piantava il magio ele Badie piantavano un magio davanti alla porta della promessa sposa detta Valentina ed il fidanzato, detto Valentino le regalava il mughetto. Nel Rinascimento, il mughetto era un amuleto portafortuna associato alla celebrazione del Primo Maggio. Per i cristiani, il mughetto divenne il fiore di San Leonardo. Secondo il mito infatti il fiore si generò in segno di vittoria dalle gocce di sangue del santo, ferito durante la sua lotta contro il demonio. A introdurre la tradizione per cui il mughetto si associa proprio al primo maggio è stato Carlo IX nel 1561. Il monarca francese, ricevette un ramo di mughetto il Primo maggio, e decise di offrirne uno ogni anno alle dame della corte, dando inizio alla tradizione. In Francia la tradizione del mughetto il 1° maggio si rinnovò e divenne stabile nel 1895 quando il chansonnier Félix Mayol, giunto a Parigi alla stazione ferroviaria di Saint-Lazare, fu omaggiato con un mughetto dalla sua amica Jenny Cook. Fino ad allora la tradizione voleva che l’omaggio consistesse in una camelia che gli uomini indossavano sulla loro redingote. Il redingote è l’adattamento dell’inglese riding coat, coat, veste, riding, per cavalcare, dalla destinazione originaria di questa foggia di abito, poi abito maschile da passeggio legato sul davanti, aderente alla vita e lasciato libero inferiormente, molto in voga all’inizio degli anni 1840 e poi progressivamente sostituito dalla giacca. Insomma era un abito intermedio fra “roba” e mantello, robe- manteau, in francese. Roba deriva dal basso francone rouba ed era un soprabito pesante maschile diffusp in tutta l’Europa latina durante il Medioevo e si differenziava dalla cappa e dal mantello per la presenza costante delle maniche. Tornando alla storia del mughetto, Félix Mayol si presentò sulla scena col mughetto sulla lunga giacca, redingote, e fu un successo. Pare che la tradizione, inoltre, della libera vendita sulle strade dei mughetti è fatta risalire a Claude-François de Payan, amico di Robespierre. Dal 1889 infine il 1° maggio è stato universalmente conosciuto come il Giorno della Festa del Lavoro. Il primo maggio del 1895, al cantante Mayol fu presentato un mughetto dalla sua amica Jenny Cook, e quella sera lo mise all’occhiello al posto della tradizionale camelia. Nel 1900, il primo maggio, il capo delle sartine offrì ai suoi clienti e lavoratori dei mughetti. Da allora la tradizione di associare mughetto, 1° maggio e Festa del Lavoro si è estesa in diversi paesi occidentali, molto diffusa in Francia e nei paesi francofoni. Il mughetto divenne popolarissimo negli anni ’50 del Novecento, quando Christian Dior, 1905 -1957, lo usò per adornare una sua linea di abiti da sera, muguet. Nel linguaggio dei fiori il mughetto simboleggia la verginità, la purezza e l’innocenza, per via del colore bianco candido dei delicati fiori. In Francia invece simboleggia l’uomo che ostenta troppo la sua raffinatezza.

Favria 1.05.2021 Giorgio Cortese

Invecchiando ho scoperto di avere due mani, una per aiutare me stesso e l’altra per aiutare gli altri

Dona il sangue e sii un eroe nella vita di qualcuno. Il sangue è destinato a circolare. Condividilo! Ti aspettiamo a Favria VENERDI’ 7 MAGGIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Commenti