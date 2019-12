Il misterioso ospite!

Si racconta che in una notte invernale fredda e nevosa, un povero anziano vagava solo per le montagne, girovagando per i boschi in mezzo alla tormenta, si avvicinò al villaggio e bussò alle varie porte, ma nessuno gli apriva la porta. Poi all’ultima casa del paese, il padrone di casa aprì la porta al suo bussare, era la notte del 24 dicembre! Il forestiero entrò in quella misera casa, chiedendo se poteva passare li la notte, perché la notte era fredda e la tormenta di neve non voleva cessare. Questo forestiero era un vecchio canuto e notò che la casa era abitata da una povera famiglia che viveva con il poco che riusciva a procurarsi, il fuoco del camino era mezzo spento perché aveva poco legna e da mangiare avevano solo rape bollite, caldarroste e castagne bollite, nonostante questo quando il vecchio chiese se avevano un pasto caldo, la famiglia non esitò a preparare per lui quello che doveva essere la loro misera cena. Il giorno seguente la piccola famigliola scoprì che l’anziano era scomparso misteriosamente e che nel camino era apparso un enorme tronco di legno. Quando, presi dalla gioia, lo accesero, da sotto il tronco iniziarono a sgorgare regali e cibarie di tutti i tipi, e da quel momento in poi la famiglia poté vivere nella gioia e nell’abbondanza.

Favria, 19.12.2019 Giorgio Cortese

Un dolce e sereno Natale a tutti Voi che lo meritate tanto.

