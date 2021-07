Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ai compagni ed amici del PRC Circolo di Ivrea e Castellamonte in occasione dell’ XI Congresso

Desidero salutare a nome dell’Anpi tutti voi, compagni ed amici, riuniti per questo vostro importante momento congressuale, ricordando che fra alcuni mesi sarete invitati con uguale spirito di cordialità e collaborazione al nostro Congresso.

Vorrei sottolineare che l’Anpi, per sua natura statutaria, non è un partito e non può aderire a nessun partito o movimento.

A questo proposito, l’Anpi indica quali punti di riferimento comuni – ai quali richiama tutti i partiti ed i movimenti della società civile – i valori dell’antifascismo e della Resistenza, confluiti nella Costituzione, e da qui l’esigenza di difendere e realizzare pienamente gli articoli della Carta costituzionale.

Entro tali binari l’Anpi è disponibile al dialogo con tutti, ed a percorsi comuni su singoli argomenti e situazioni, come già è successo e succede a livello nazionale e locale, ad esempio con l’adesione al referendum costituzionale 2016 e del 2020, oltre ad altre iniziative.

In particolare, la campagna referendaria del 2016 e quella del 2020 ci ha visti operare fianco a fianco, cementando una reciproca stima e conoscenza. Tanti sono gli ambiti in cui individuare percorsi condivisi. Noi ci saremo.

Siamo senz’altro con voi per quanto riguarda il giudizio impietoso sul capitalismo, che pur avendo mostrato in tutti i modi il suo fallimento, continua a produrre disastri e vittime, mentre non si ferma la corsa agli armamenti. Preoccupa il nuovo ordine mondiale che si sta cercando di porre in essere, caratterizzato dal populismo, maggiori disuguaglianze e concentrazione di capitali.

Siamo con voi nel rifiutare il taglio dei parlamentari, nel chiedere un sistema elettorale proporzionale ed il ripristino della Costituzione del ’48 e la sua piena attuazione. Così come la lotta alla mafia, che deve essere una priorità. e, ovviamente, per cancellare la piramide che vede il 5% della popolazione possedere il 40% della ricchezza, penalizzando le donne, i migranti e il Mezzogiorno, rinchiusi ormai in un senso di impotenza che occorre rovesciare. Bene quindi agire dal punto di vista sociale, culturale e politico. Rilanciare il settore pubblico, però rinnovato, soggetto al controllo popolare anche tramite forme di autogestione.

Vi riconosciamo di essere sempre dalla parte dei lavoratori, così come di sollecitare un Green New Deal che coniughi la lotta delle diseguaglianze con una diversa forma sociale. Ugualmente per quanto riguarda i diritti LGBTQI e la proposta di una “rifondazione comunista” al femminile che abbia un proprio percorso autonomo all’interno del vostro Congresso.

In sostanza, molti sono i punti di convergenza con l’Anpi, a partire dall’antifascismo e dalla lotta contro tutti i fascismi. Rifondazione comunista è l’unico partito, se non andiamo errati, che ponga questi valori come premessa del suo agire. Ci auguriamo che ciò continui in futuro.

Alleghiamo a questo breve intervento alcuni punti ripresi dalle nostre linee pre-congressuali che andremo a discutere a breve, e che in parte ricalcano i punti del vostro documento.

In particolare, l’invito a voler essere presenti al tentativo di costruire una vasta rete di relazioni che, sia pure in modo autonomo, dialoghi con l’associazionismo, il volontariato laico e di ispirazione religiosa, il mondo delle culture, dell’informazione, della scienza, del lavoro in generale, delle istituzioni e delle forze democratiche. L’abbiamo voluta chiamare “Una grande alleanza per il Paese”. Speriamo che vogliate unirvi, almeno su alcuni punti, a noi.

E’ mia personale convinzione che molti siano i punti in comune che ci spingono ad una sempre maggiore unità di intenti, anche grazie ad una conduzione dei rispettivi Partito ed Associazione improntata ad un dialogo fecondo e ad una comune visione di fondo dei problemi.

Con ciò l’Anpi auspica una convergenza di azione fra i vari partiti e movimenti che abbia come punto prioritario il bene del Paese, al di là di mere logiche di parte (per quanto esse possano essere comprensibili ed apparire talvolta anche giustificabili).

In questo spirito intendo porgervi, a nome dell’Anpi, gli auguri per una buona riuscita del vostro Congresso. Buon lavoro

Mario Beiletti

Anpi, Sezione di Ivrea e Basso Canavese

Commenti