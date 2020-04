Sabato è il 75° anniversario del 25 Aprile, DELL’ITALIA LIBERA, il giorno in qui si ricordano quelli che fecero una scelta di campo chiara che cambiò il destino dell’Italia. Per quella scelta morirono in tanti e non ci sarà revisione della storia che potrà oscurare il loro operato.

Per me, che sono nato a guerra appena finita e non sono passato attraverso le brutture di altri conflitti, questo 25 Aprile sarà diverso dagli altri. La pandemia non mi permetterà, per la prima vota dal 1976, di recarmi al monumento della VII Divisione Autonoma Monferrato a Robella per rendere onore ai Partigiani caduti. Mi mancheranno i fazzoletti con la scritta TOCA PA’ ‘L MONFRA’ (non toccare il Monferrato) dei pochi Partigiani ancora in vita che vissero di persona quei tragici e poi felici momenti. Mi mancherà il suono della banda musicale la Fenice di Brusasco che intonava “Fratelli D’Italia” e poi a seguire “Bella Ciao” due brani che dovrebbero unire tutti gli Italiani di qualunque credo politico. Mi mancheranno i ragazzi delle scuole con le loro letture che ogni volta provocavano in me emozione e profonda riflessione. Mi mancheranno le impegnative omelie del compianto Don Piero Accornero che, pur essendo il giorno di San Marco, ci parlava della Resistenza ricordandoci personaggi, fatti e aneddoti con dovizia di particolari. Mi mancherà, pur essendo io un cattivo cristiano, la “PREGHIERA DEL RIBELLE” che veniva letta a fine Messa.

Vivrò come tutti il mio 25 Aprile costretto a casa da un nemico che non si sa come combatterlo, ma nessuno mi potrà impedire di dedicare il mio pensiero a chi ha dato la vita per permettermi di vivere da libero pensatore. Non ho scritto da “ UOMO LIBERO” perché non siamo ancora “LIBERI” raggiungeremo la libertà quando saremo in grado di dire liberamente dei “SI” o dei “NO” senza essere costretti a fare delle scelte obbligate perché le circostanze ce lo impongono.

Faccio due esempi.

Quelli che andavano a lavorare all’Eternit, per allevare la loro famiglia, sapendo di morire per la polvere ERANO UOMINI LIBERI DI SCEGLIERE?

Gli operai dell’ILVA di Taranto che devono scegliere tra il pane per le loro famiglie e la salute di una intera città SONO UOMINI LIBERI?

La Resistenza quindi non è finita 75 anni fa. La Resistenza è attuale “OGGI” perché è l’unico mezzo per ottenere la vera Libertà. Una persona è veramente libera quando la sua dignità sarà rispettata indipendentemente dalla appartenenza e provenienza sociale come recita la nostra COSTITUZIONE.

VIVA IL 25 APRILE ONORE AI PARTIGIANI.

Mario Corsato

