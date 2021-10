La notizia si è propagata come una macchia d’olio nei giorni scorsi in contemporanea con una lettera spedita dall’Assessore all’Istruzione della regione Valle d’Aosta Luciano Caveri al Ministro per la Coesione Territoriale, Mara Carfagna, per contestare una decisione tecnica, nell’ambito dell’aggiornamento della ‘Mappa Aree Interne’. Abracadabrà il governo, all’insaputa della giunta eporediese, nell’aggiornare le cartografie, ha individuato Ivrea come centro di riferimento per molti comuni valdostani sulla base del criterio di prossimità a discapito di quello di territorialità. Appena se n’è [...]





