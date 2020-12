Il meteo di una volta.

Anche la Messa di mezzanotte aveva la sua importanza nei proverbi, se la notte della vigilia è notte di luna piena la saggezza dei nostri progenitori dava utili consigli relativi alla campagna ed ai lavori agricoli. Infatti, quand as va a Mëssa ’d mesaneuit con la lun-a, s’it l’has doe vache vendne un-a, quando si va a Messa di mezzanotte con la luna, se hai due vacche vendine una, e altrettanto Mëssa ’d Natal con lun-a pien-a granda suitin-a a men-a, Messa di Natale con la luna piena grande siccità mena, il consiglio presente nel primo proverbio è coerente con la dichiarazione del secondo, perché evidentemente, a causa della grave siccità prevista, non si sarà più in grado di mantenere entrambe le mucche. Simile, anche se contraddittorio, il proverbio che invece afferma Natal sensa lun-a, chi ch’a l’ha doe vache ch’a në mangia un-a, Natale senza luna, chi ha due mucche ne mangi una, le cose andranno talmente male, che è meglio mangiare una delle due mucche, tanto non la si potrà mantenere. Relativamente non ad un giorno specifico, ma a tutto il mese abbiamo il proverbio che recita a dzèmber fiòca sensa gelé a val për ël gran pì dël liamé, a dicembre neve senza gelare vale per il grano più del letamaio, che equivale al modo di dire italiano “Sotto la neve pane”: è importante dunque che d’inverno, specie a dicembre, nevichi, per proteggere, sotto la coltre bianca, il seme del grano, a patto però che non geli, fatto che brucerebbe il seme, impedendogli di crescere. A completamento di questo abbiamo un altro proverbio che stabilisce che nel mese di dicembre è meglio che il clima non sia troppo sereno né caldo, Dzèmber tròp bel a marca pa un bon ann novel, Dicembre troppo bello non indica un anno nuovo buono. Inoltre, che la neve sia preferibile al ghiaccio o alla pioggia ce lo indica anche il modo di dire Sota la fiòca ’l pan, sota l’eva la fam, Sotto la neve il pane, sotto l’acqua la fame la pioggia infatti favorisce anche la nascita e lo sviluppo dei parassiti che possono danneggiare il grano. Buon Natale!

Favria, 23.12.2020 Giorgio Cortese

Non solo a Natale vi è quella possibilità di ricevere doni, ma anche tutto l’anno se sai seminare amore con tutto il cuore.

Commenti