Questa sera, cari amici, tutto potremo dire, tranne che non ci son cazzi.

Questa sera, infatti, vi avremo necessariamente a che fare, e abbondantemente!

Vabbè, non è che voglia farvi sudare troppo. Gli è che si parlerà del Menhir

di Lugnacco, uno dei miti archeologici della mia infanzia.

Cominciamo subito col dire che un Menhir altro non è che una pietra lunga,

stretta, posizionata nella norma in piedi, e rappresentante…esatto, proprio

quella roba lì.

Ovvero, non è sempre detto, in effetti. Ma in origine, in tempi tra il

Neolitico e l’Età del Bronzo, era certamente così.

Ora, ci [...]