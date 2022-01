Sono ormai centinaia le esenzioni (“sospette”) dal vaccino anti-covid firmate dal medico di Borgaro Giuseppe Delicati, 60 anni, diventato famoso sul web per aver diffuso un filmato con teorie che negano la pandemia.

Per questo la Procura di Ivrea lo vorrebbe accusare di falso ideologico.

Per questo l’Ordine dei Medici di Macerata, albo a cui è iscritto, lo ha sospeso per sei mesi: provvedimento non ancora divenuto esecutivo in attesa dell’esito del ricorso alla Commissione centrale degli esercenti le professioni sanitarie di Roma.

Infine, per questo, il collegio arbitrale della Regione Piemonte ha [...]