Denuncia più volte il marito per due decenni di soprusi e di angherie ma il processo si interrompe all’improvviso quando non è arrivato neanche a metà strada: tutto prescritto.

Una storia di giustizia impossibile che si è svolta al tribunale di Ivrea, dove il caso è approdato nel 2021, a sei anni dall’apertura dell’indagine, e dove la scorsa settiman, nel corso di un’udienza dedicata in teoria alla sfilata dei testimoni, il giudice ha preso atto del troppo tempo trascorso e ha decretato lo stop. Almeno tre gli elementi entrati in gioco. Il primo, come spiega [...]