Il lupo della favriasca

Una volta, tanto tempo fa la favriasca non era una strada ma un grande bosco con una immensa e fitta foresta. Maria era una piccola contadina che abitava in una fattoria, ayrale in piemontese nel bosco di Manesco situato all’estremità del bosco della Favriasca, attraversata dall’unica strada che portava sia a Torino che a Favria che esiste ancora oggi, strada Levata. Un giorno d’inverno il padre della bimba, attraversò il bosco per andare a Favria su di un barroccio tirata da una cavallina e portò con sè la piccina e un grosso cane bianco, Neve, ch’ella amava assai. Quando tornarono, già scendeva la notte. La carrozza correva piano per la strada molto accidentata, mentre era iniziato a nevicare. Il freddo era intenso e Maria lo sentiva, sebbene fosse avviluppata in calde pellicce di pecora. La piccina aveva paura ad attraversare al buio il bosco della favriasca. Le avevano raccontato tante storie paurose di lupi…Il babbo si sforzava di rassicurarla e faceva la carrozza più veloce per quanto poteva. Ad un tratto Maria gli chiese: “Babbo, guarda, dietro la slitta due occhi brillano nell’oscurità….” “Non sono occhi che brillano, ma è la neve della strada” rispose il padre rassicurandola. “Senti, Babbo, come Neve ringhia cupo… E’ inquieto, pare che oda qualche rumore.” “Non è nulla, nulla, bimba mia. Neve ha fame: ecco perché ringhia.” “Un lupo! Un lupo!” gridò ad un tratto Maria spaventata stringendosi al babbo. Il babbo non poteva più ingannarla. Era davvero un grosso lupo che si avvicinava. Provò ad incoraggiarla: “Sta tranquilla, non ci raggiungerà.” Ma il lupo correva e si avvicinava. Ben presto, non fu che a qualche metro dal biroccio. Ad un tratto, la bestia feroce si slanciò sulla bimba e le strappò un pezzo di pelliccia di pecora che l’avvolgeva. Maria gettò un grido spaventoso! Il cane intanto si era rizzato in piedi, sull’orlo della slitta, e pareva dire al lupo: “Non ti avvicinare, se no l’avrai a fare con me.” Quando intese il grido della bimba non esitò più. Il lupo stava avventandosi sulla sua cara piccola amica, ed esso si avventò sul lupo afferrandolo per la gola. Una lotta terribile si accese tra i due animali. Per un pò Anna intese i loro urli: poi, essendosi la slitta allontanata a tutta velocità, gli urli si perdettero lontani e non si distinse più nè il cane nè il lupo presi dalla feroce lotta. “ Neve ucciderà il lupo e poi tornerà a casa, non è vero Babbo?” diceva la bambina trepidante e spaventata. Il Babbo non rispose. Ma nel suo cuore compiangeva il cara e povero cane, che aveva pagato con la sua vita la salvezza del suo padrone e della sua padroncina. Ma dopo alcuni giorni, era il giorno di Natale, ecco comparire dal margine del bosco vicino all’ayrale Neve ferito ma vivo dopo che aveva affrontato nella lotta il famelico lupo.

Favria, 17.12.2019 Giorgio Cortese

Un dolce e sereno Natale a tutti Voi che lo meritate tanto!

Commenti