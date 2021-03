Il lotto

La parola lòoto,” deriva dal visigotico hlauts, sorte, porzione assegnata, passato poi nel francese lot, vocabolo inteso come eredità nel XVI secolo, e che poi significherà, porzione, o anche sorte. Il lemma, giunto nella penisola iberica, è documentato come lote in spagnolo e loto in portoghese. Il verbo francese lotir, inoltre, significa, dividere la sorte o assegnare la sorte. Analogo lemma si ritrova nell’antico inglese hlot, cosa toccata in sorte, cui corrispondono nel tedesco moderno la parola los e lot in danese. Come si vede la parola, che in francese significa anzitutto: parte che tocca a ciascuno in una divisione o in un sorteggio, e ha inoltre i vari significati, pensate che compare in Italia a Firenze dove anticamente era una imposta straordinaria, attuata, per mezzo di gioco forzato, pare per la prima volta a Firenze nel 1530. Infatti veniva assegnato ad ogni cittadino una certa quantità di polizze, numerate e di ugual prezzo, commisurata alla sua ricchezza, si procedeva all’estrazione tra le polizze stesse di alcuni premî in oggetti e anche in case e poderi per mettere in circolazione beni confiscati precedentemente per ragioni politiche. Il lotto come gioco nasce a Genova e non Napoli come tutti erroneamente credono, e l’attuale formula del gioco sembra derivare da una pratica in uso già dall’inizio del XVI secolo, che consisteva nello scommettere sui candidati alle cariche pubbliche : si eleggevano 5 senatori fra 120 cittadini del Consiglio tramite l’estrazione a sorte di bussolotti, corrispondenti ciascuno a un senatore. Questo tipo di lotto, inventato dal genovese Benedetto Gentile, venne chiamato Gioco del Seminario. Ogni 6 mesi, 5 dei 120 membri dei “Serenissimi Collegi” venivano rinnovati mediante una specie di lotteria: i nomi dei candidati erano indicati su biglietti progressivamente numerati ed inseriti in un urna di sorteggio chiamata, appunto, “seminario”. Da qui l’idea di “azzardare” quali sarebbero stati i designati e quindi quali numeri sarebbero usciti. Dopo un primo tentativo di contrastare tale pratica, nel 1643, l’animo “mercantile” genovese prevalse e si pensò di trarne profitto demandandone la regolamentazione allo stato, naturalmente, con l’aggiunta di una tassa di accompagnamento. Il successo enorme di questa prassi, spinse le autorità, sempre a caccia di “palanche”, ad aumentare le estrazioni, staccandole dal rinnovo semestrale dei Collegi, ed ad estendere i numeri fino a 90, associando ad essi i nomi di fanciulle bisognose che, se vincitrici, ricevevano una cospicua somma da usare quale dote. Questa lotteria chiamata “Lotto della Zitella” si diffuse presto, con le stesse modalità, a Napoli mentre a Venezia, dove una parte dei proventi venivano usati per la pubblica illuminazione, verso la metà del ‘600, il Consiglio dei Pregadi istituì il “Lotto del Ponte di Rialto” che prevedeva, quale premio, l’’assegnazione di immobili di valore fino a centomila ducati. Nello Stato Pontificio il gioco, ovviamente, fu osteggiato a tal punto che il Papa Benedetto XIV, nel 1728, arrivò a minacciare la scomunica ma, solo 3 anni più tardi, con Clemente XII, tornò ad essere un sostegno insperato per umili donzelle, fino al 1785, anno in cui Pio VI destinò le vincite alle Opere Pie. Il 23 settembre 1863 la gestione del “Lotto Genovese” così era conosciuto, passò al giovane Regno d’Italia e diventò, da allora, una voce di bilancio consistente del bilancio.

Favria, 19.03.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno le cose più preziose che possiedo non le stringo tra le mani, ma le porto dentro al cuore e sono i valori datemi dai miei genitori: il rispetto, l’amore, la dignità, l’educazione e la sincerità.

