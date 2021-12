CALUSO. Giovedì 23 dicembre è stata una giornata di premiazioni al Liceo Piero Martinetti di Caluso. Gli studenti hanno ricevuto le certificazioni per gli esami di lingua inglese sostenuti nel 2021, per i quali avevano seguito corsi pomeridiani organizzati dalla scuola nei due anni scolastici precedenti. Eccellenti i risultati conseguiti dai ragazzi; alcuni di loro hanno raggiunto i livelli C1 e C2 del quadro di riferimento europeo, i più alti della scala. Più di 70 i convocati nell’aula magna dell’istituto per l’occasione.

Ad officiare la cerimonia la professoressa Francesca Lapolla, coordinatrice del progetto Certificazioni linguistiche, [...]