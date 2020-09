Il Liceo Botta ringrazia il sindaco Sertoli per gli spazi concessi nel vecchio tribunale

Gentile Direttore,

Vorrei segnalarLe che pur con tutte le problematiche che la scuola ha dovuto affrontare e risolvere per garantire l’apertura dell’anno scolastico, al Liceo Botta siamo riusciti nell’intento grazie allo sforzo e alla sinergia che si è creata tra le parti e mi riferisco in particolare all’Amministrazione comunale della Città che ci ha permesso di rientrare nell’ala di Palazzo Studi, da quasi quarant’anni ceduta all’ex-Tribunale a Palazzo Giusiana.

Questa decisione è stata fondamentale perché ci ha permesso di dislocare sei classi in sicurezza e conseguentemente di guadagnare spazio prezioso per garantire il distanziamento anche nelle aule della sede centrale di corso re Umberto e nella Succursale di Via Siccardi. Terminati i lavori di ripristino, completato il trasferimento dei banchi, la riapertura è stata possibile. Pertanto desidero ringraziare particolarmente il Sindaco, dottor Stefano Sertoli, per l’impegno tempestivo che ha permesso questo indispensabile ampliamento del Liceo nell’ala di Palazzo Giusiana, contribuendo in maniera determinante all’inizio delle lezioni il 14 settembre scorso secondo il protocollo di sicurezza.”

La Preside, Prof.ssa Lucia Mongiano

