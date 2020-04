Il lavoro al tempo del Covid-19. Ecco Depureco

Depureco – La vita ai tempi del Covid-19 vista come “un tempo nuovo, un’affascinante occasione di riequilibrare quel bel rapporto tra tecnologia e umanesimo, tra armonia e spirito” – Depureco Industrial Vacuums vista da un dipendente.

Persiste l’incertezza legata al Coronavirus. La priorità ora è limitare la diffusione del contagio e garantire la salute dei lavoratori. Ma in un’epoca di forti restrizioni, far quadrare i conti può diventare un’impresa quasi impossibile, con la consapevolezza per i datori di lavoro di avere sulle spalle il peso dei propri lavoratori e di altrettante famiglie. Marco Devincentis è uno di quei datori di lavoro. E di dipendenti lui ne ha 25 compreso me ovviamente!!!

Lui le idee le ha ben chiare come Datore di lavoro consapevole. “La storia ci insegna che il creato ha le sue regole, che l’uomo non può governare” ci racconta Marco Cigolini. “Penso a Tommaso Moro e alla sua lezione: “Accetta ciò che non puoi cambiare e preoccupati di ciò che puoi cambiare”.

Il lavoro si ferma, la vita continua

“La vita degli esseri umani, dei suoi collaboratori è il primo grande tema su cui Marco Devincentis ha lavorato“. Sono queste le prime parole di Marco Cigolini parlando del suo capo, un mantra che l’imprenditore di Depureco ha fatto suo in tempi non sospetti. “Non vi preoccupate ci ha sempre detto, e vedrete che presto risolveremo”. Un appello alla speranza, con la più forte delle risposte da parte di tutti. “Pronti a dare il massimo”, con tenacia e determinazione in smart working.

Lo stop è durissimo, non c’è dubbio, ma momentaneo; etica del lavoro, attenzione al cliente e innovazionehanno consentito a Depureco Industrial Vacuums di affermarsi sul panorama italiano e internazionale con soluzioni innovative ed efficienti, per qualità, design made in Italy risolvendo problemi di aspirazione per professionisti ed industrie in tutto il mondo.

Ma l’azienda è questo e molto altro: Depureco è pulizia – #justobeclean

Depureco è responsabilità sociale d’impresa, sosteniamo attivamente gli Obiettivi di sviluppo sostenibile di forestazione con il progetto #ognirespiroconta. Per ogni aspiratore venduto viene piantato un albero, calcolando meticolosamente la quantità di CO2 che ha compensato, basandoci nelle specie di alberi e nell’ubicazione scelta. Ad oggi la nostra foresta ( ) conta 3256 alberi visibili sul nostro sito responsabilità sociale d’impresa, sosteniamo attivamente gli Obiettivi di sviluppo sostenibile di forestazione con il progetto #ognirespiroconta. Per ogni aspiratore venduto viene piantato un albero, calcolando meticolosamente la quantità di CO2 che ha compensato, basandoci nelle specie di alberi e nell’ubicazione scelta. Ad oggi la nostra foresta ( https://tree-nation.com/profile/depureco-industrial-vacuums conta 3256 alberi visibili sul nostro sito Depureco.com dove presente una smart label CO2-neutral che compensa automaticamente tutte le emissioni di CO2 generate dal sito stesso.

Quando tutto sarà finito: C’è la speranza nelle parole di Marco Devincentis, e c’è la potenza delle parole, strumenti formidabili per dare un volto inedito alla situazione che stiamo vivendo che solo un grande imprenditore può dare: “È un tempo nuovo, un’affascinante occasione di riequilibrare quel bel rapporto tra tecnologia e umanesimo, tra profitto e dono, tra consumo ed economia, tra armonia e spirito”.

Uno sguardo al domani, quello dell’imprenditore di Volpiano: “Quando tutto sarà finito saremo tutti probabilmente un po’ più sereni e un po’ più gioiosi. Ha detto a tutti noi dipendenti, insieme alzeremo gli occhi al cielo e con un po’ di emozione ringrazieremo. La strada è quella giusta, siamo all’ultimo miglio #ognirespiroconta”.

Marco Cigolini

