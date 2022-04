Il lago ardente!

Il Lago Sirio era conosciuto come San Giuseppe dal convento omonimo presente su un’altura che domina il lago stesso.

Insieme al Lago Nero, il Lago Pistono, il Lago San Michele e il Lago di Campagna, il Lago Sirio fa parte dei Cinque Laghi della Serra di Ivrea.

Tutti e cinque i laghi sono di origine glaciale, ma il Lago Sirio è l’unico ad essere alimentato da una sorgente.

Intorno a questo incantevole specchio d’acqua vivono diverse specie animali e vegetali tipiche degli ambienti acquatici come le raganelle, le rane, germani reali e le gallinelle d’acqua.

Il lago Sirio ha come unico emissario presente costruito artificialmente sulla sponda sud-est del lago, scaricatore, e serve a defluire le acque solo in periodi di intense precipitazioni.

Il lago Sirio è molto profondo rispetto alla sua estensione, con un lento ricambio d’acqua. Anche per questo presenta condizioni di eccesso di sostanze nutrienti, nonostante non sia soggetto a scarichi e gli apporti di nutrienti da aree agricole siano trascurabili. Ciò favorisce fioriture algali, a volte potenzialmente tossiche. Famosa è quella di Planktothrix rubescens, che colora le acque di rosso. In questi casi la balneazione può essere temporaneamente vietata, fino alla fine del fenomeno.

Forse il colore rosso delle acque ha fatto abbinare al nome della stella Sirio, il cui nome deriva dalla parola greca Seirios, ardente, che è la stella più brillante e del cielo notturno e l’astro principale del Cane Maggiore.

Favria, 24.04.2022 Giorgio Cortese

