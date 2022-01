Il Kingmaker.

Oggi si usa questo lemma anglofono Kingmaker per indicare nel linguaggio giornalistico, chi esercita grande influenza nell’assegnazione di alte cariche e incarichi.

Un personaggio politico che ha la possibilità di influenzare la scelta di un leader politico. Questo termine è sempre utilizzato in forma non ufficiale ed è spesso utilizzato con riferimento a contesti nei quali si sviluppano guerre di potere, come ad esempio la politica o in organizzazioni economiche.

Vengono indicati con questa espressione i soggetti che vogliono governare le decisioni di un’organizzazione senza essere esposti direttamente. Il termine è spesso usato anche in senso dispregiativo con riferimento a elezioni o votazioni parlamentari, per riferirsi ad un piccolo gruppo di eletti che possiede un pacchetto di voti che può risultare decisivo ai fini di una certa decisione. Il termine Kingmaker è stato coniato per Richard Neville XVI conte di Warwick detto appunto Warwick the Kingmaker, durante la guerra della due rose in Inghilterra. Bisogna dire che la parola Kingmaker, è simile ad una anguilla, il cui senso vero sfugge, con il significato è andato a perdersi nei fondali più scuri della storia scivolando via e oggi ne rimane solo più un senso, quella suggestione di un potere capace di nominare una volta un re e adesso chissa cosa altro, insomma un burattinaio che muove le figure politiche come marionette: il più sfacciato, celebrato e invidiato tra i poteri dei retrobottega della politica, l’argomento con il quale suggerire dietrologie e scenari machiavellici.

Un potere che, oltretutto, viene esercitato invariabilmente rivendicandolo con compiacimento, a ulteriore dimostrazione di quanto disordine vi sia in giro.

Tornando alla persona a cui di deve questo termine, Richard Neville era nato il 22 novembre del 1428 da una famiglia di nobiltà relativamente recente, i cui avi, dopo aver guadagnato lustro nelle guerre contro gli scozzesi avevano ricevuto il titolo di conti di Westmorland.

Questo personaggio divenne nel 1449 per un complesso intreccio di successioni il 14o conte di Warwick, concentrando nella sua persona una parte sostanziale delle eredità delle famiglie Neville, Montacute, Beauchamp e Despenser. Così al titolo di conte di Salisbury sostituì quello più prestigioso di conte di Warwick, e con questo è ricordato ancora oggi.

Warwick si trovò così non solo ad essere l’uomo più ricco d’Inghilterra dopo il re, ma anche uno dei più influenti, al centro tanto di un’estesa e solida rete di relazioni sociali e politiche interne, e con le nazioni del continente. Allora per gli alleati del conte, portare l’insegna di Warwick, l’orso domato, era una bella assicurazione sulle proprie proprietà e sulla propria vita, almeno all’interno dei vasti confini dove egli esercitava il proprio potere.

Alla battaglia di St.Albans, il 22 maggio 1455, la prima delle guerre delle rose, Warwick non poteva mancare e qui si guadagnò una notevole fama militare, per altro non molto fondata, ma che lo proiettò in modo ancora più prepotentemente alla ribalta politica. Da allora la carriera politica di Warwick prese il volo fino a guadagnarsi, con le guerre e l’azione politica, il ruolo che gli valse l’appellativo col quale lo ricordiamo. Bisogna dire che la parola inglese venne coniata da Samuel Daniel nel 1609 sul lemma latino regum creator, creatore di re, e poi il termine attuale prese forma con David Hume nel Settecento durante l’Illuminismo.

In realtà, questa parola è un vero e proprio equivoco, perché Warwick non creò affatto dei re, ma semmai partecipò e contribuì soltanto alla loro deposizione, prima di Enrico VI e quindi di Edoardo IV. E anche nel breve periodo di sei mesi tra l’inverno del 1470 e la primavera del 1471, in cui Warwick effettivamente riportò Enrico VI al trono e ne sorresse la gracile mente, detenendo il potere di fatto, non si può sostenere in senso politico che egli creò un re durante la contesa dinastica delle guerre delle rose, la legittimità a governare se la disputeranno esclusivamente le due famiglie reali, e Warwick, anche se avesse voluto, poteva solo schierarsi per l’una o per l’altra.

Poi Warwick prese la decisione che ne decretò la fine riallacciando l’alleanza con la Francia e dichiarando addirittura guerra alla Borgogna, che si affrettò a sostenere Edoardo IV nel suo tentativo di riprendersi il trono. Warwick morì a 42 anni, durante il suo ultimo tentativo di deporre un re, o meglio di deporre nuovamente Edoardo IV. Fu ucciso il 14 aprile 1471 nella battaglia di Barnet mentre tentava di fuggire.

La storia è maestra di vita e questa è la prima lezione per aspiranti Kingmaker, una volta scelto il partito, si può essere importanti e perfino decisivi, ma il re è sempre un’altra persona: lo stesso Edoardo IV si autoproclamò re, e non ebbe bisogno di chiedere il permesso a nessuno.

Bisogna dire che il lemma viene anche usato nella teoria dei giochi, per la quale in un confronto plurimo il Kingmaker è colui che sacrifica se stesso e le proprie risorse per determinare il vincitore. Il Kingmaker è il giocatore che, scegliendo tra due avversari quello contro il quale immolarsi, lo indebolisce, indebolendo se stesso a tal punto da rendersi entrambi, inevitabilmente, facili vittime del terzo, ultimo e vincente sopravvissuto.

Come si vede ci sono delle sottigliezze nel ruolo e nel destino del Kingmaker, e siccome gli esseri umani non si muovono per logica ma molto spesso per avidità di poltrona l’unico vero Kingmaker è stato Richard Neville durante la guerra delle rose di cui egli fu, per quasi metà del loro corso, un protagonista assoluto.

