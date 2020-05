Il guanto.

In questi giorni usiamo dei guanti di lattice per evitare la propagazione dell’epidemia del Coronavirus, ma la funzione principale del guanto è quello di riparare le mani dal freddo, oppure, durante i lavori cosi detti “manuali”, proteggere le nostre morbide estremità da materiali pericolosi e quant’altro. Il guanto però ha una lunghissima storia che, partendo proprio dalla sua indiscussa utilità, è successivamente sconfinata in molteplici altri campi, aggiungendo non poco simbolismo alla sua funzione pratica. Pensate che i primi guanti hanno origini mitologiche, si narra infatti che i primi guanti fu opera delle Ninfe, le quali fasciarono le dita della dea Venere per ripararle dai graffi di un cespuglio spinoso, nel quale la dea della bellezza e dell’amore era caduta. I guanti le troviamo nella Bibbia quando il Patriarca Isacco, ormai vecchio e cieco vuole assegnare la primogenitura al figlio maggiore, Esaù, perché diventi capofamiglia. Il fratello minore Giacobbe, spinto dalla madre Rebecca, però, riesce a fingersi Esaù, mascherando l’unica parte del corpo che il padre avrebbe potuto riconoscere: le mani. Giacobbe, che a differenza del fratello era glabro, si fece avvolgere la mano con della pelle di capretto, facendo credere ad Isacco che egli era Esaù, ricevendo così, l’investitura del capofamiglia. Nell’antco Egitto, l’abito delle mani era simbolo di prestigio e potere, avendo soprattutto valenza simbolica e liturgica; un paio di guanti, infatti, facevano parte anche del corredo funebre del faraone Tutankamon. Segno quindi maschile di prestigio, mentre per le donne costituiva una protezione per la pelle delle mani, durante l’uso di unguenti profumati ed emollienti. Poi ne troviamo citazioni nell’Odissea di Omero e tra gli antichi romani con Marco Terenzio Varrone nel “De Re Rustica”, dove si trova la testimonianza dell’uso dei guanti per ripararsi dal freddo o per svolgere pesanti lavori manuali. Anche i Barbari al loro arrivo nell’impero Romano in declino usavano i guanti. Anticamente il guanto era un sacchetto legato ai polsi e confezionato con pelle di animali. I Romani inizialmente disprezzavano i guanti, definendo chi osava indossarli persona che vestiva alla maniera dei Galli, ma successivamente ne apprezzarono anche loro l’utilità, usandone due tipi detti digitalia, che coprivano le dita della mano, ed i ‘manicae’ che coprivano interamente l’arto. Dopo il VI secolo l’importanza del guanto andò in crescendo, passando da oggetto di riparo” per le mani ad oggetto di pregio e di lusso, finendo per assumere significati di vero e proprio potere. Presso i Longobardi, per esempio, i guanti erano usati anche durante il rito nuziale, lo sposo donava alla sposa un suo guanto e la spada. Nel XV secolo il guanto era diventato, ormai, un accessorio praticamente indispensabile. Per tutto il periodo feudale esso assunse un ruolo di grande solennità, espressione di forti valori sociali, come nelle cerimonie di investitura in cui il vescovo conferiva autorità e potere a re e imperatori. Anche questi sovrani, titolari del potere laico, utilizzavano i guanti come “offerta” e concessione del proprio potere ai propri vassalli, a simboleggiare l’investitura feudale concessa. Nella liturgia dell’investitura reale a Reims era prevista l’offerta e la benedizione dei guanti: il principio liturgico era quello che le mani del Re, dopo l’unzione, non dovessero entrare in contatto con cose impure. Dopo la cerimonia, l’Ospitaliere ricevente bruciava i guanti, per evitare che potessero esser usati per scopi profani. Pensate che i guanti indossati da Vescovi, Cardinali e Papi durante le liturgie era detto chirotèca, greco cheir cheiros mano e théke custodia, scrigno. Nel gergo medico, la chiroteca è un tipo di fasciatura che copre interamente la mano, adattandosi alle singole dita. Anche nella gerarchia laica, quindi, il guanto era simbolo della fiducia che si riponeva nel vassallo, testimone rituale di una promessa e di una sacralità che intendeva rappresentare inequivocabilmente un patto d’onore. Questi alti valori attribuiti al guanto li ritroviamo nei classici poemi cavallereschi, dove lasciar cadere in terra il guanto era simbolo di infausti presagi. Il guanto rappresentava anche, lanciato ai piedi dell’avversario, la sfida a cimentarsi in duello con lui, e, se raccolto, significava automatica accettazione, da parte dello sfidato. Se il nemico che si voleva sfidare era lontano, si faceva recapitare a costui il guanto dai “padrini”, unitamente a dichiarazioni minacciose, a volte anche lacerato e pieno di sangue, a significare la crudezza della sfida. Il guanto in ambito giudiziario assumeva simbolicamente anche il significato di condanna, come nel caso del giudice medioevale che decretava il suo verdetto lanciando il guanto al condannato. La ritualità e la solennità dell’uso del guanto nel periodo feudale era patrimonio non solo dai nobili ma anche dalle gente comune. L’eredità familiare veniva trasmessa attraverso il passaggio di questo indumento al proprio erede. Nei contratti di compravendita, invece, la proprietà di un terreno si trasferiva mediante la consegna di un pugno di quella terra all’interno proprio di un guanto. Il guanto diventa accessorio per le donne dopo il 1000, abbinato all’abbigliamento lussuoso, con modelli semplici o raffinati di seta, di pelle, di canapa o di altri materiali ancora più preziosi. Curiosamente nel XV secolo era non solo prudente ma fortemente raccomandato di non tenere mai la mano inguantata. Questa precauzione aveva almeno due validi motivi; uno, certamente, era quello dell’igiene, l’altro lo si poteva spiegare con le tristi vicende dell’epoca. Di quel periodo sono noti gli omicidi avvenuti alla corte dei Borgia, sanguinaria famiglia che del guanto faceva anche un uso “improprio”, trasformandolo in arma micidiale! Si racconta della moda dei guanti avvelenati: colui che vi stringeva la mano, v’impregnava d’un tossico che rendeva d’improvviso mortali i vostri alimenti. Negli intrallazzi amorosi che costellavano in quel periodo le corti provenzali era d’uso una prassi corrente, una specie di precisa etichetta, per cui se un cavaliere offriva dei guanti bianchi profumati ad una dama e questa li accettava, gradiva nel contempo anche i servigi del cavaliere. Il periodo f’oro del guanto è il Rinascimento dove diventa sfarzoso, prezioso, senza limiti di fantasia: un trionfo di stoffe, pietre preziose e materiali importanti, simbolo di eleganza sia per l’uomo che per la donna. Si diffondono i guanti profumati, i più famosi erano quelli italiani e spagnoli, richiestissimi dai sovrani, come Francesco I o la regina di Francia e molte volte donate in Toscana alle giovani spose dalle Badie dei giovani. I guanti divennero protagonisti degli intrighi delle corti rinascimentali, preziosissimi strumenti sia di benevolenza che di cattiveria, usati come strumento di morte inserendo al loro interno potentissimi veleni. E chi voleva ottenere benevolenza o verdetti favorevoli, bastava ne consegnasse un paio al giudice con dentro del denaro. Più in generale, donare un guanto a qualcuno significava accattivarselo per ottenere dei consensi. Nel primo trentennio del 1700, il guanto, ormai uno status symbol, segno di prestigio, di riconoscimento e di ostentazione da parte dei nobili, per la prima volta inizia a differenziarsi, per forma e lunghezza, per i due sessi: lunghi fino al gomito per le donne, corti con un basso polsino per gli uomini. La Rivoluzione Francese mise in pericolo la vita del guanto, visto come accessorio legato al al passato regime, additato come simbolo delle dissolutezze e della corruzione. Il guanto era ammesso solo nel nuovo modello post rivoluzione, che portava i colori della Repubblica: rosso, bianco, blu, e in tessuti non pregiati come il lino e la canapa. Durante la corte napoleonica, il guanto tornò al suo antico splendore, fatto di ricami e preziosità, ma solo ad appannaggio dei nobili che frequentavano la corte imperiale. Per i borghesi, la parola d’ordine era diventata: semplicità. L’abbigliamento dell’uomo guardava con favore alla moda londinese: il guanto giallo diventò simbolo di eleganza e nobiltà d’animo. Nel XVIII e nel XIX secolo il guanto continuò la sua scalata sociale; porgere la mano nuda ad una persona o mostrarsi a mani nude, specialmente di fronte ad una donna, era segno di scarsa educazione; questo faceva si che il perfetto gentiluomo aveva necessità di avere a disposizione guanti per tutte le occasioni. Nel ventesimo secolo la vita del guanto attraversò altri periodi oscuri, dai fasti dei classici ed apprezzati modelli borghesi fino alla caduta ed alla quasi scomparsa, a causa della seconda guerra mondiale. La guerra irruppe nella vita del nostro protagonista, con un colpo mortale. Reperirlo diventò difficile, perché le poche scorte erano indispensabili per le truppe in battaglia. Dopo la fine della guerra l’avanzare della ricostruzione rianimò anche il guanto, che visse una seconda giovinezza negli anni ’50 del Novecento e divenne di nuovo oggetto di culto, trasformato in oggetto di grande creatività. Esso si travestiva da sera e diventava da cocktail, per poi far spazio, a metà degli ’50, alle nuove linee essenziali, divenendo poi cortissimo, negli anni ’60. Venne successivamente demonizzato durante il ’68, perché accusato di essere simbolo della borghesia, di ipocrisia, di rapporti formali e di inutile sfoggio di ricchezza. L’altalenare del gradimento del guanto, che era passato più volte dall’amore all’odio, finì per arrivare all’indifferenza. Negli anni ’70 la moda si apriva all’individualità, non più schiava delle regole imposte dall’alto, mandò in soffitta il guanto, che si prenderà, però, la sua rivincita negli anni ’80. Oggi i guanti sono ancora un accessorio importante ma non più determinante nel guardaroba maschile e si indossano solo all’aria aperta; unica eccezione, in luoghi chiusi, sono i guanti bianchi per il frac, generalmente in cotone, che non andrebbero comunque infilati, ma semplicemente tenuti in mano. L’attuale eleganza prevede esclusivamente guanti in pelle. Con la scarpa nera è preferibile indossare guanti dello stesso colore o più scuri possibile, mentre con la scarpa marrone e con un abbigliamento sportivo è preferibile indossare guanti marroni in pecari, mammifero sudamericano, simile ad un piccolo cinghiale. Un altro classico dell’abbigliamento informale, sono i guanti in pelle d’agnello imbottiti di lana. Quanta a fatto il guanto che nasce da una parola francone want. Una curiosità finale da guanto deriva la guantiera ed anticamente designava un vassoio o una scatola elegante in cui tenere i guanti. Una sorta di contenitore. Oggi il termine viene utilizzato infatti per designare il vassoio elegante utilizzato principalmente per servire dolci, gelati durante i rinfreschi, pranzi, cene e così via. Chi di voi non ha mai sentito dire in napoletano “Na guantiera ‘e paste”? In questo caso ci si riferisce per lo più al vassoio di carta sul quale vengono venduti e serviti i dolci.

Favria, 2.05.2020 Giorgio Cortese

Nella vita quotidiana nessuno può tornare indietro e incominciare un nuovo inizio, ma chiunque può partire oggi e creare un nuovo finale. Inizia da venerdì 8 maggio! Vieni donare a Favria venerdi 8 maggio , cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno di Te e grazie se fai passa parola. Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827

Commenti