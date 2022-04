Il grattacielo

Il primo grattacielo fu costruito a Chicago nel 1885, si chiamava Home Insurance Bulding e venne progettato dall’architetto e ingegnere statunitense William Le Baron Jenney. L’edificio era munito di un telaio in acciaio inserito nella muratura. Questa nuova idea di struttura rese possibile una maggiore resistenza e pertanto un maggiore sviluppo in altezza, permettendo di realizzare, tra la fine dell‘Ottocento e i primi del Novecento, palazzi con oltre dieci piani. La costruzione del primo grattacielo avvenne a seguito del grande incendio che ne 1871 distrusse il centro di Chicago. Oggi a noi sembrerebbe un semplice condominio, con i suoi 10 piani, eppure segnò una svolta, perché rivoluzionò il modo di sfruttare l’area di costruzione, crescendo in altezza. Le fotografie scattate da Charles Ebbets (1905-1978) documentano l’enorme cantiere, ma dell’edificio non resta nulla. Nel 1931 il rinnovo urbanistico dell’area, la scarsa flessibilità dell’edificio, il peso eccessivo della struttura e l’uso di materiali che minacciavano di far collassare il tutto spinsero a demolire l’Home Insurance Building. Del resto, a quel punto era stato abbondantemente superato dalle decine, anche oltre 100, di piani degli skyscrapers, grattano il cielo, di NewYork

Favria, 22.04.2022 Giorgio Cortese

