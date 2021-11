Nacque il 23 novembre di cent’anni fa a Torino, in piazza Cavour, da una famiglia biellese originaria di Graglia. Dopo il matrimonio con la cantante, contorsionista e acrobata Fatima Robin’s ovvero Fatima Anna Ben Embarek, islamica convertitasi al cattolicesimo, andò a vivere al numero civico 26 bis di via Eusebio Bava. Morì il 3 febbraio 1960 in un incidente stradale, a Roma, nel quartiere Parioli, vittima della sua passione per le automobili veloci. Alle ore 6,20 del mattino, la vettura di cui era alla guida (una Ford Thunderbind nuovissima, di colore rosa shocking, dal [...]





