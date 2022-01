Sabato 29 gennaio sarà una giornata speciale per il Comune di Brusasco. Alle ore 20.30, nel salone parrocchiale Don Piero Accornero, si terrà la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Gianni Minà. Interverrà Loredana Macchietti, regista, sceneggiatrice, produttrice, moglie di Mina, in video collegamento da Roma. L’incontro si svolgerà nel rispetto delle normative covid vigenti: per partecipare è richiesto il green pass rafforzato, i posti a sedere sono limitati e chi riuscirà a seguire l’evento in presenza, potrà farlo in diretta streaming anche sul canale facebook del Comune.

