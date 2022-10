Il gioco.

Affermava lo scrittore irlandese George B. Shaw che: “Gli esseri umani non smettono di giocare perché invecchiano, ma invecchia perché smettono di giocare.” Il gioco è una delle più antiche attività umane. È anche uno dei primi mezzi di conoscenza per ogni bambina e bambino. Giocando affiniamo l’intelletto, sperimentiamo, apprendiamo, scopriamo i nostri limiti e cerchiamo di superali. Il gioco è un’attività sociale, ci permette di rinsaldare i legami con chi ci sta vicino. Del resto gli stessi animali giocano, almeno quelli più intelligenti, una forma non cruenta per stabilire gerarchie e per perfezionare abilità indispensabili alla sopravvivenza. Ma noi esseri umani abbiamo fatto del gioco una base fondamentale per la nostra evoluzione, sviluppando, nella storia, forme di giochi sempre più raffinati e sorprendenti. Per alcuni antropologi l’evoluzione degli ominidi si sarebbe compiuta quando quell’essere ancora animalesco abbandonò la strada della necessità, dell’utile, della prevaricazione per avere, e fece un atto gratuito e inutile, come mettersi a giocare o a tracciare qualche segno simbolico nelle caverne. Purtroppo bisogna riconoscere che il gioco libero e puro sta trasformandosi sempre più in affare e persino in violenza: si pensi solo alla degenerazione dello sport fuori e dentro gli stadi nelle partite di calcio, al giro finanziario che ruota attorno ad esse, al doping e così via. Da bambini, quando non esistevano ancora i giochi su internet, era bello giocare per correre all’aria aperta, anche con la fantasia, una paletta ed un poco di sabbia, e diventava una fortezza. Una scopa si trasformava in un cavallo, la semplice zucca con quattro bastoncini diventava un drago che voleva distruggere il castello di sabbia. Allora, anche senza internet e gli smartphone bastava poco per improvvisare delle divertenti gare nei lunghi ed interminabili pomeriggi estivi. Bastava un gessetto, un sasso per ogni giocatore, 7 caselle disegnate per terra e tanta voglia di saltellare. Per migliorare il senso dell’equilibrio e dello spazio. Vi ricordate il gioco della Settimana? Si disegnava per terra con un gessetto 7 caselle. Le prime 3, di seguito, che corrispondevano lunedì, martedì, mercoledì, poi due vicine, giovedì e venerdì, in senso orizzontale, dopo sabato e infine domenica, che in genere disegnata come un semicerchio. Si incominciava saltando con una gamba sola nelle prime 3 caselle, lunedì, martedì, mercoledì, per poi con entrambi i piedi, larghi, su giovedì e venerdì, con una gamba sola su sabato e ancora con tutte e due su domenica. A questo punto, si fa un giro con un salto e si ripetono i passaggi come all’andata. In questo modo, è possibile giocare da soli o in compagnia, nella versione più difficile, invece, ci vuole anche un sassolino ed è meglio essere un gruppetto. Il primo giocatore deve tirare il sasso sulla casella del lunedì, superarla con un salto, e poi procedere come prima. Chi sbagliava, si fermava e passava il turno agli altri compagni di gioco. Poi giocavano a fazzoletto o rubabandiera, dove divevano il cortile in due squadre, con un numero uguale di giocatori che si disponevano uno di fronte all’altro su due file parallele, ben distanziate. Le due file erano divise da una linea retta che divideva il campo di gioco. Ogni coppia di avversari si dava un numero progressivo partendo dal numero 1. Uno a turno faceva l’arbitro posto al centro tra i due schieramenti, a uguale distanza tra le due squadre, contavamo a passi le distanze. Poi l’arbito teneva in mano un lembo di un fazzoletto, la bandiera, e gridava un numero. I giocatori corrispondenti correvano per cercare di afferrare la bandiera e tornare al proprio posto senza farsi acchiappare dall’avversario. Chi faceva l’arbitro doveva vigilare che i giocatori non oltrepassavano con i piedi la linea di centro campo, e ndare spinte. Gioco di destrezza, astuzia e velocità. Popi se ci studiavano troppo nelle mosse, tardando troppo a prendere la bandiera, l’arbitro chiamava altri due numeri e noi ci trovavano sospesi dal gioco per un turno. Poi ricordo il gioco dei quattro cantoni, e lupo ci sei? Allo stesso modo, da bambino osservavo gli adulti che passavano ore in serenità giocando a carte con gli amici o a bocce, una pratica ora quasi scomparsa. Tutte queste osservazioni, per altro un po’ scontate, ci fanno omprendere il significato della battuta sopracitata dello scrittore irlandese George B. Shaw: anche nel vecchio il gioco riesce a mantenere vivo e libero lo spirito e persino fresca la mente. E a questo proposito, come non spezzare una lancia a favore degli scacchi e dell’enigmistica!

Favria, 19.10.2022 Giorgio Cortese

