Torno ora da un funerale. Il funerale di Antonio Ferrera. Funerale d’un partigiano che seppe esserlo per tutta la vita. Sempre misurato, calmo, col carisma di chi comandò uomini in lotta per la Libertà. Antonio era l’ultimo dei ribelli della zona. Gli sopravvive soltanto Egisto Dal Lago, “Tranquillo”, che fu giovanissimo allora, al quale auguriamo una buona salute in eterno. Egisto operò nel Veneto ed è quindi, per modo di dire, un “oriundo”, giunto in Canavese dopo la guerra. Poi c’è Renzo Sarteur, che però era solo un bambino. Quindi, a [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.