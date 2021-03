Il Flauto magico.

Ho recentemente riascoltato “Il Flauto Magico” si Mozart e, pensate che la prima rappresentazione di “ Die Zauberflote, Il Flauto magico”, avvenne il 30 settembre del 1791 al Theater auf der Wieden di Vienna, che era gestito dall’autore del libretto, l’attore e cantante amico di Mozart, Emanuel Schikaneder, che in quella circostanza assunse il ruolo di Papageno il buffo uccellatore, amante dei piaceri semplici, mangiare, bere, ma che aspira a trovare la sua Papagena. Una storia fiabesca dove troviamo flauto e campanelli magici, draghi, animali incantati dal suono del flauto, l’uccellatore Papageno. Questa opera mi ha lasciato perplesso perché rappresenta la sintesi del genio di Mozart, dove convivono nello stesso tempo il dramma più angoscioso e la gioia più pura, entrambi disciolti nell’opera con leggerezza ed ironia. Secondo alcuni critici il Flauto Magico è il testamento spirituale di Mozart, dove si trovano tutti gli aspetti che caratterizzavano sino ad allora l’opera seria, l’opera buffa, la rappresentazione sacra, aggiungendo anche gli elementi della ormai prossima opera romantica, di cui il Flauto magico è da considerare precursore assoluto. Mozart sapientemente amalgama tutti i generi e li serve con leggerezza ed ironia. In questa opera con una corrispondenza perfetta ecco Tamino, che è forse il primo personaggio romantico nella storia dell’opera, che si innamora di Pamina solo alla vista di un suo ritratto, ed è pronto ad affrontare tutte le terribili prove per amore. Poi il suo contrario in Papageno, una specia di arlecchino tedesco vestito con piume di uccelli, dai piaceri semplici che ambisce a trovare la sua Papagena, con la quale darà vita nel finale ad uno dei più celebri ed amati duetti buffi della storia dell’opera. Altro personaggio è Astrifiammante, la fredda regina della notte, che cova vendetta nei confronti di Sarastro per averle sottratto la figlia Pamina. Sarastro, persona saggia e giusta che ha come valore di riferimento il perdono. Tamino con Papageno partono per liberare Pamina con tre dame al loro seguito che gli donano rispettivamente il flauto ed il carillon magici. Alle tre dame come contraltare troviamo i tre fanciulli, che invece rivelano ai nostri eroi la giusta via da seguire. Qui facciamo conoscenza con Monostatos, essere primitivo che tiene prigioniera Pamina su ordine di Sarastro. Ecco infine Pamina, forse il personaggio più complesso, in quanto animato dal contrasto interiore fra la devozione a Sarastro, che la conduce nella saggezza, e l’amore per la madre, la perfida Regina della notte che le darà il pugnale per uccidere Sarastro, arma che Pamina deciderà di usare per uccidere sè stessa, ma per il sentimento che alla fine prevale sugli altri, l’amore di Tamino. Pamina verrà allora fermata dai tre fanciulli, e l’opera si concluderà con il superamento delle prove di Tamino e Pamina insieme, con Papageno che finalmente troverà la sua Papagena, e con il trionfo del regno del bene di Sarastro sul regno del male della Regina della notte, sugellato dal perdono finale. Mi domando allora, se questa favola apparentemente ingenua cela invece una complessa simbologia massonica, Mozart aderì ad una loggia massonica, attratto dagli ideali nobili perseguiti dalla massoneria settecentesca. Oppure Il Flauto magico parla d’amore, e il persoaggio di Papageno potrebbe essere Mozart, l’uomo, è l’autonomia umana che si svincola anche senza le parole, grazie solo all’appetito, al desiderio, a quella libertà che sta nel non opporsi ai propri limiti e non ha bisogno di entrare nel circolo degli illuminati. La prova più importante che Papageno e Tamino devono affrontare, uno per amore e l’altro per portare a casa la pelle, è tacere. Pamina implora Tamino di parlarle e lui si rifiuta: lei si dispera, ma resiste. Perché l’amore del Flauto magico è selvatico ma per niente selvaggio, sboccia e non s’instaura, si dà e non si spiega. E’ l’amore del miracolo, che per darsi deve annullare il dire per dirci, forse, che l’amore non s’impara, ma la libertà sì. “Es siegte die Stärke Und krönet zum Lohn Die Schönheit und Weisheit Mit ewiger Kron’! La Fermezza ha vinto e per premio incorona la Bellezza e la Saggezza con eterna gloria!”

Favria, 26.03.2021 Giorgio Cortese

Il segreto nella vita, come nello sport, sta nel cercare l’adrenalina nelle emozioni e non nel doping!

Commenti