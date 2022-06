Il falco ed il gallo

Un falco s’era lasciato addomesticare, e veniva a posarsi sulla mano del padrone, quando lo chiamava. Il gallo, invece, scappava lontano e schiamazzava, quando il padrone gli si avvicinava. Allora il falco disse al gallo: “Voialtri galli non conoscete la gratitudine. Soltanto quando siete affamati, vi accostate ai padroni! Ben diversi siamo noialtri, uccelli selvatici: noi, di forza, ne abbiamo tanta, e in volo siamo più veloci di voi, ma non scappiamo lontano dagli uomini, anzi andiamo di nostra volontà a posarci sulla loro mano, quando essi ci chiamano. Noi siamo riconoscenti a chi ci dà mangiare”. Rispose il gallo: “Voi non scappate lontano dagli uomini perché non avete mai visto un falco arrosto, ma noi, di galli arrosto, ne vediamo ogni momento”. Questa favola di Lev Tolstoj ci ricorda quanto la gente parli a sproposito e superficialmente, senza conoscere i fatti e le circostanze che stanno dietro alle singole situazioni.

Favria, 20.06.2022 Gioprgio Cortese

Buona giornata. Nella vita quotidiana tutto quello che vogliamo e desideriamo si trova dall’altra parte della paura. Felice lunedì.

Buona giornata.

Cerchiamo Persone che Amano la propria Vita pensando spesso a quella degli Altri. Se ancora non sei donatore, pensaci, ma non con la testa, con il cuore. Ti aspettiamo mercoledì 13 Luglio ore 8- 11,20 a Favria, cort.int Comune. Per info e prenotare cell.3331714827

Grazie del Tuo aiuto, anche solo nel diffondere il messaggio

