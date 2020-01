Prima di scrivere sull’argomento, non posso esimermi da una confessione.

La ricerca che feci in quarta elementare, nella quale descrivevo il martirio

di San Savino situato in una Cappella all’interno del Duomo di Ivrea, conteneva una fraccata di cazzate. Prima di tutto attribuivo l’opera a Defendente Ferrari, il pittore più veloce a dipingere sul circuito di Imola, mentre l’autore fu Carlo Cogrossi, il cui valore artistico viene quantificato dal

fatto che non mi fece causa. Inoltre descrivevo con dovizia di particolari

la ferocia dei cani in attesa di nutrirsi del sangue del fortunato martire,

mentre nell’opera si nota un cane addormentato e pressocché catatonico.

Oltre a ciò, probabilmente fui in difetto nel tacere il marcato gesto

dell’ombrello che il Santo indirizzava alla volta dei suoi aguzzini.

Avrei da aggiungere, per inciso, che per decine di anni rimasi convinto che

le spoglie del Beato Taddeo McMarthy, vescovo irlandese, fossero in realtà

i poveri resti di un Polacco, tale Macata. In questo caso potrei attribuire

la responsabilità all’autore della ricerca, ma rimango propenso nel supporre

di essere stato io a non capire una sega.

Dopo questo ampio ma inderogabile preambolo, ecco alcuni cenni sul principale luogo di culto cittadino.

Il Duomo di Ivrea si presenta attualmente come un’opera composita in stili

ed epoche diverse, partendo dal Romanico e terminando nel Neoclassico. Peggio della Nouvelle cuisine!

La facciata è categoricamente neoclassica, dall’esterno le origini romaniche

sono evidenti nelle due torri campanarie, apparentemente identiche, ma non

tali, causa in molti casi dell’allontanamento dalla bottiglia di incalliti

alcolisti, convinti di vedere doppio.

E’ pressocché certo che precedentemente alla chiesa cristiana vi fosse una

basilica romana, connessa al sottostante teatro, mentre non c’era il Conad.

La costruzione romanica, originaria del periodo intorno all’anno Mille, venne

in gran parte distrutta dal terribile terremoto del 1117, che venne

classificato da Anna Bonobo, sismologa dell’epoca, del primo grado della Scala Mercalli.

Il Duomo cittadino venne successivamente soggetto ad ampie ristrutturazioni, soprattutto nel periodo rinascimentale, e poi nel Sette-Ottocento.

Nel 1858 la coppia di Architetti Alexander Ginio Vinia e Georgia Povolo

tentarono di trasformare l’articolata costruzione nel Presepe più grande del

mondo, ma il Guinness dei Primati non si rese disponibile a omologarlo, e

non se ne fece nulla.

Ci sarebbe da vedere la Cripta, ma c’è da fare le scale.

L’organo a canne è molto bello, ma supera lo 0,4% di THC.

