Il dono.

C’era una volta una giovane mamma, che viveva con il suo bambino in una casa sulle colline. Un giorno stava cullando il suo piccolo e gli stava preparando il latte, quando sentì bussare. Alla porta c’era una splendida dama con un bimbo piccolo in braccio anche lei. La donna disse: “ Sono in viaggio da tanto tempo, disse la donna, prepara qualcosa da mangiare per me e il mio bambino!” La mamma capì che quella dama era una fata, e per questo motivo la trattò con tutti gli onori. Alla fine del pranzo, la dama disse: “Voglio darti una ricompensa: con questo unguento che ti dono, potrai far guarire persone ed animali e diventare ricca.”. Per diverso tempo la mamma umana poté usufruire dei suoi poteri: ma molta gente del villaggio vicino cominciò ad essere gelosa verso di lei, e a tramare contro lei e il suo bambino. La mamma chiese l’aiuto della fata, che le portò via l’unguento: “Purtroppo la tua gente non può apprezzare un simile dono!” La mamma ritornò una donna normale ma lei e suo figlio non dimenticarono mai l’amicizia che li legava al mondo delle fate, e ad ogni luna piena si ricordarono sempre di lasciare fuori dalla casa cibo e latte per i loro amici del Popolo Fatato.

Favria, 7.12.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. Tanti Auguri di felicità, pace e salute per queste Sante Feste. Felice martedì.

