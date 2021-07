Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il desiderio.

Serata estiva, ed osservo le stelle nel silenzio della notte che non trovo, oscurate dalle nuvole. Questa è l’ora dove i desideri della giornata escono dal profondo dell’animo per emergere nell’animo prima di sparire nei sogni notturni. Già i desideri, secondo la terminologia del vocabolario: “sentimento di ricerca appassionata o di attesa del possesso, del conseguimento o dell’attuazione di quanto è sentito confacente alle proprie esigenze o ai propri gusti”. Certo tutti sappiamo che cos’è un desiderio, anche se definirlo con precisione non è impresa facile, per la varietà di sfumature che racchiude questa affascinante parola che deriva dal latino de-sidera, mancanza, de, di stelle, sidera, da sidus, sideris. Il desiderio è simile allora a questa notte estiva, con il cielo coperto, insomma la mancanza delle stelle, cioè dei segni augurali. Il desiderio è allora lo struggimento di quello che ci manca, per gli antichi non avere dei buoni presagi, le stelle. La cosa curiosa è che il verbo desiderare ha un suo equivalente in considerare, che significa esaminare, guardare attentamente, tenere in conto, riflettere, reputare: la derivazione è molto simile, qui sidera è abbinato a cum, che porta il significato di osservare gli astri, al fine di trarre auspici insieme a loro e la corrispondenza si ferma qui. Il desiderio è un sentimento umano, intimo e personale. Siamo tutti abitati dal desiderio, posseduti dal desiderio che ci domina, sta a noi non farci dominare dai nostri desideri. Certo il desiderio è sentimento complesso a più suoni e livelli nel nostro animo. Possiamo desiderare cose buone ma anche cattive accecati dall’invidia. Bisogna stare attenti. Il desiderio è allora lo struggimento di quello che ci manca, per gli antichi non avere dei buoni presagi, le stelle. Il desiderio è sentimento complesso a più suoni e livelli nel nostro animo. Possiamo desiderare cose buone ma anche cattive accecati dall’invidia. Bisogna stare attenti certi desideri se troppo nutriti dal nostro animo diventano dei voraci cormorani e ci rendono schiavi del desiderio. Ma allora per essere felici, il desiderio va coltivato o va annullato? In altri termini si desidera perché si è distaccati dalla vera sorgente del nostro essere, le stelle quale metafora di tutto. Se desiderare significa percepire la mancanza di stelle, quindi, per estensione, il verbo desiderare ha assunto anche il significato oggi di ricerca appassionata. Ma se smetto di desiderare, cosa ne sarebbe di me? Se peregrinando tra pensieri e azioni, guardando la volta celeste, senza scorgere stelle, non mi sentissi pervaso da un senso di vuoto perché ciò di cui ho bisogno è comunque in me è già contenuto, ne sarei felice? La risposta è no. Ritengo che se nella vita non ho desideri di allegria, amici, conoscenza, interessi, passioni mi sentirei con l’animo assiderato, lemma dal latino medievale assiderare, dal latino sideratus, colpito dall’influsso maligno di un astro. I desideri se ben addomesticati, senza lasciarci governare da loro ci rendono più umani e scaldano l’animo. Senza desideri la vita sarebbe un disastro, lemma dal latino astro, stella e dis peggiorativo. Buona serata e mi raccomando evitiamo desideri sconsiderati. Soltanto se come esseri umani sappiamo affrontare la lunga notte possiamo scoprire l’esistenza delle stelle. Le stelle sono le stesse di notte, ma non tutti sappiamo guardarle allo stesso modo. Mi commiato augurando la buona notte e ricordando che per essere felici ci basta: un pugno di stelle, una manciata di sogni… e una magia in cui credere.

Favria, 23.07.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. I giorni migliori non sono quelli in cui va tutto bene, ma quelli che ti insegnano a vivere. Felice venerdì.

