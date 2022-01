“Deludenti”. “Appena accettabili”. “Si sarebbe potuto fare di più…”. Sono queste le affermazioni più frequenti di alcuni coscritti del 2003 dei comuni di Agliè e Torre Canavese riguardo le feste per la maggiore età.

Ma prima di proseguire, va spiegato, per coloro che non lo dovessero sapere, cosa sono i coscritti. Lo si potrebbe definire l’ingresso in società dei giovani che raggiungono la maggiore età. Negli anni scorsi, prima dell’avvento del Covid, la festa dei coscritti comprendeva: il pranzo con genitori e parenti; il taglio della testa di un [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.