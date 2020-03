Il Coronavirus spiegato in tutte le lingue del mondo, o quasi

Tra le tante iniziative di questi giorni ce n’è una meritevole di essere segnalata. E’ l’appello per una sanatoria che consenta alle persone migranti di ottenere un titolo di soggiorno per curarsi negli ospedali italiani a pieno titolo.Questo perché il migrante irregolare non è ovviamente iscritto al Sistema Sanitario Nazionale e di conseguenza non ha un medico di base e ha diritto soltanto alle prestazioni sanitarie urgenti. Il migrante sprovvisto del permesso di soggiorno, nei casi di malattia lieve (qualche linea di febbre, un po’ di tosse) non si rivolge alle strutture sanitarie, mentre nei casi più gravi non ha alternativa al presentarsi al pronto soccorso, il che contrasterebbe con tutti i protocolli adottati per contenere la diffusione del virus. Il sans papier ha timore di presentarsi in un ospedale, perché potrebbe incappare in un controllo che lo condurrebbe all’espulsione o alla reclusione in un Centro di Permanenza per il Rimpatrio. Il “clandestino” è costretto a soluzioni abitative di fortuna, in ambienti spesso degradati e insalubri, condivisi con altre persone. Insomma la sicurezza (salute) nostra non è separabile dalla sicurezza (salute) altrui.