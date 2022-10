Il coro ‘Voci in Bianco’ degli ospedali di Ivrea e Cuorgnè, nel Torinese, è stato in udienza da Papa Francesco, ieri in Vaticano. A darne notizia l’Asl To4.

Il coro, costituto da operatori di diverse professionalità dei due ospedali, è nato in periodo di pandemia, a dicembre 2021, allo scopo di allietare i pazienti delle varie strutture sanitarie con i canti natalizi.

“Un modo per dimostrare solidarietà e vicinanza alle persone ricoverate e per far percepire che anche la musica è uno strumento del prendersi cura – fanno sapere dall’azienda sanitaria – il coro si è poi strutturato, oggi conta più di trenta elementi, e continua a lavorare con passione mettendosi a disposizione per eventi interni agli ospedali e per iniziative benefiche“.

