Il Coordinamento Nazionale Amministratori Locali No Green Pass ha depositato una denuncia per verificare la legittimità dei provvedimenti emanati dal Governo nei decreti legge che si sono susseguiti a partire dall’1 aprile 2021 fino ad oggi. E’ quanto comunicato in una nota stampa a firma di Giuseppe Lauria, Presidente Coord. Nazionale Amm. Locali No Green Pass, Luigi Furgiuele, Vicepresidente Coord. Nazionale Amm. Locali No Green Pass e il consigliere comunale settimese Antonio Borrini, Vicepresidente Coord. Nazionale Amm. Locali No Green Pass.

La denuncia è stata depositata venerdì 14 gennaio scorso presso la stazione dei carabinieri [...]