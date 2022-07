La stipula di un contratto preliminare determina effetti obbligatori in capo alle parti che lo sottoscrivono, tra cui quello di presentarsi, nel termine indicato, davanti ad un notaio per la conclusione del rogito.

Laddove, infatti, uno dei contraenti non dovesse ottemperare a tale obbligo senza addurre alcuna valida giustificazione alla mancata partecipazione alla stipula del definitivo incorre in una inadempienza con la conseguente possibilità, per l’altro contraente, di pretendere, alternativamente, la risoluzione del preliminare o il recesso dallo stesso.

I due rimedi conducono però a differenti esiti.