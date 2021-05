Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Il Conte Rosso!

In questo periodo dove l’italico stivale viene dipinto in vari colori per contenere la pandemia, ed in attesa di una seria campagna vaccinale vi voglio parlare di un personaggio storico che venne chiamato il Conte Rosso. Amedeo VII conte di Savoia, detto il Conte Rosso secondo alcuni storici a causa del colore dei suoi capelli, mentre secondo altri, si prese a soprannominarlo Conte Rosso poiché nel 1383, impegnato nelle Fiandre in una campagna militare in difesa del duca di Borgogna, sotto l’assedio di Bourbourg, E sotto le mura di questa città che per festeggiare la notizia della nascita del suo primogenito Amedeo il 4 settembre 1383 lasciò il lutto per la morte del padre e si vestì di rosso, di qui il soprannome di Conte Rosso, con cui è conosciuto. Il Conte Rosso tra il 1385 al 1386 fronteggiò una ribellione in Canavese detta tuchinaggio, fomentata dai Visconti e da Teodoro di Monferrato. Questa ribellione finì soltanto dopo il suo accordo con Gian Galeazzo Visconti. Il suo più grande successo fu l’acquisto della città e contea di Nizza, così la casa di Savoia aveva finalmente quello sbocco al mare che già Amedeo VI detto il Conte Verde, per l’abitudine di vestirsi di verde durante i tornei e anche dopo quando divenne conte. L’’occupazione di Nizza rialzò il prestigio dei conti di Savoia nella politica italiana. Il governo di Firenze si mise gli occhi sul conte di Savoia e pensò di trascinarlo ad una coalizione contro Milano. Il Conte Rosso acconsentì ad ascoltare le proposte venute da Firenze, di attaccare cioè da occidente Gian Galeazzo e gli venivano offerti in cambio i territori milanesi occidentali che avrebbe potuto dividere col re di Francia, il quale a sua volta avrebbe dovuto entrare nella lega. A questo punto Amedeo. comprese che sarebbe diventato uno strumento della politica fiorentina e si arrestò. Egli aveva concluso un trattato di alleanza con Gian Galeazzo nel 1385 e lo rinnovò nel 1390: aiuto reciproco, denuncia reciproca di nemici, di congiurati. Astutamente il Conte Rosso lasciava libertà d’azione all’alleato Lombardo verso Venezia, in questo modo distoglieva le attenzioni nelle regioni pedemontane dove i Visconti avevano delle mire dove mirava ad estendere la sua egemonia, il Conte Rosso teneva una politica prudente nello scacchiere italiano. Una caduta da cavallo durante una caccia gli determinò una ferita alla coscia destra e l’infezione portò ad un processo di setticemia per tetano. Il conte morì giovane non ancora trentaduenne. La tradizione volle vedere nella sua morte un avvelenamento. Dalla consorte Bona di Berry aveva avuto un maschio, Amedeo nato nel 1383 poi il primo ad assumere il titolo di Duca di Savoia e anche Principe di Piemonte e di Acaia, Conte di Aosta, Ginevra, Moriana e, Nizza. Giuseppe Giacosa ha scritto una dramma storico Il Conte Rosso del 1880 sulla figura di Amedeo VII di Savoia, nel dramma all’inizio un messo annuncia al conte di San Martino che nelle sue terre, nel Canavese, i villani sono in rivolta: hanno fatto gravi danni e ucciso brutalmente un cugino di San Martino, colpevole di avere a sua volta ucciso una giovane contadina che non gli si voleva concedere. Mentre tutti riprovano il comportamento dei villani, il solo Challant lo giustifica. Berry consegna a Challant un fermaglio, il segnale che gli aveva promesso nel caso ne avesse accettato la corte. Amedeo, preso da parte Challant, gli confida il suo disegno segreto. Egli è disgustato dal governo tirannico della madre e degli altri nobili, e da anni sta segretamente pensando a come instaurare un governo illuminato e giusto e a come rendere la madre «umana suo malgrado». La rivolta in Canavese gliene dà occasione. Una curiosità amedeo è anche il nome di una moneta d’oro di Vittorio Amedeo I, duca di Savoia, del valore di dieci scudi d’oro, emessa nel 1633 dalla zecca di Torino da non confondere con il beato amedeo, moneta d’argento del valore di 9 fiorini fatta coniare nelle zecche di Torino e di Vercelli dal 1609 al 1629 da Carlo Emanuele I duca di Savoia, così chiamata perché nel rovescio presenta l’effigie del beato Amedeo IX di Savoia.

Favria, 19.05.2021 Giorgio Cortese

