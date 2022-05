Carlo Giambattista Tana, chi era costui? Nato nel 1649 a Torino e morto sempre a Torino nel 1713, marchese d’Entracque nonché conte di Limone e Santena, ambasciatore a Madrid, Lisbona e Milano, Tana fu l’autore della commedia «’L cont Piolet», un piccolo gioiello della letteratura piemontese, scritta probabilmente verso la fine del diciassettesimo secolo, ma rimasta a lungo inedita e pubblicata per la prima volta nel 1784 grazie ai buoni uffici del conte Guido Gaschi di Bourget e Villarodin.

Di che cosa si tratta? «’L cont Piolet» è «una commedia graziosa», come la definì lo storico Francesco Cognasso (1886-1986), cioè una specie di opera buffa avanti lettera, una sorta di commedia per musica, una «comedie-ballet» sulla traccia di quelle che andavano per la maggiore in Francia nel tardo Seicento. La vicenda è ambientata sulla collina torinese. Abbastanza complessa, la trama si fonda su una duplice storia d’amore e si conclude con un doppio matrimonio. A essere scornato è il vecchio Pioletto, conte d’incerta e recente nobiltà, il quale aspirava alla mano di una qualsiasi delle due ragazze – Aurelia o Rosetta – di messer Biagio Ghimella, pur di mettere le mani su una certa vigna e avere accanto una giovane donna.

Ma non è l’intreccio che racchiude i veri motivi d’interesse della commedia «’L cont Piolet», quanto la poesia vale a dire la freschezza dei dialoghi e l’immediatezza delle immagini. «Una sorta di candore regna in tutta la rappresentazione, senza che nessun particolare strida, senza nessuna accentuazione che sia troppo forte». Il giudizio è nientemeno che di Benedetto Croce (1866-1952), il grande filosofo meridionale. «Dobbiamo volgere un pensiero riconoscente – riconobbe Giuseppe Pacotto (1899-1964), uno fra i più amati scrittori in piemontese – alla memoria di Croce che, con la sua autorità di critico e di erudito, richiamò l’attenzione dei professori universitari di belle lettere, ed anche degli improvvisati cultori di letteratura nostrana, su questa fresca commediola piemontese, ancora oggi leggibile dopo quasi tre secoli dalla sua composizione».

«’L cont Piolet» – aggiunge Croce – «nasce da un sorriso e diffonde sorriso di consenso e di serena gioia». Nei tre atti dell’opera, italiano e piemontese si alternano senza stonature. Con delicata ironia, Carlo Giambattista Tana prende di mira la presunzione e le ambizioni velleitarie degli aristocratici di nuova nobiltà, ma anche gli egoismi degli anziani. Alla fine, tutto si sistema per il meglio, senza forzature, fra un sorriso e una battuta di spirito.

La commedia fu portata costantemente in scena per tutto il Settecento e per buona parte del secolo seguente. «’L cont Piolet» – scriveva Guido Gaschi nel 1784 – era «avidamente ricercato e rappresentato» sia in Torino sia nelle altre città del Piemonte. «La prima volta che vidi quest’opera in iscena fu nel Real Collegio delle Provincie, sono molti anni, ove essendo da ingegnosa gioventù maestrevolmente rappresentata, tanto era il concorso di ogni ceto di persone, che angusto era il teatro, tuttoché assai vasto e spazioso».

Poi, nella seconda metà dell’Ottocento, le fortune teatrali della commedia declinarono rapidamente, finché scese l’oblio. L’ultima ristampa, prima di quelle moderne del 1965 a cura di Andrea Viglongo e del 1966 per l’editore Einaudi, si ebbe nel 1869. Con rarissime eccezioni, «’L cont Piolet» fu ignorato da coloro che si occuparono di letteratura e di teatro. «Nella stessa regione sua di origine non è stato oggetto di studio», osservò Benedetto Croce.

La nobile famiglia Tana si estinse nel 1828 alla morte di Ardoino, amico del poeta Alphonse de Lamartine e della marchesa Giulia di Barolo. A Chieri, fra le vie Balbo e Principe Amedeo, rimane il palazzo della famiglia.

