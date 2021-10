SALUGGIA. Dall’inizio di ottobre in paese, lungo le strade in cui le auto sfrecciano a maggior velocità, sono comparsi alcuni VeloOk: “bidoncini” di colore giallo, alti circa un metro e mezzo, atti ad ospitare gli apparecchi autovelox che scattano fotografie ai veicoli in caso di superamento della velocità.

Quelli installati a Saluggia, però, sono vuoti. Il sindaco Firmino Barberis ha dichiarato, mediante il suo house organ: «Sono dei totem che possono ospitare anche gli autovelox. Al momento li stiamo utilizzando solamente come dissuasori, qualora serva mettere il velox al loro interno [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)