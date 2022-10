CHIVASSO. Il Comune prone… la Scuola dispone: tutti a casa per Halloween!. La comunicazione ufficiale dello stop alle lezioni alla Cosola arriva a soli tre giorni dal ponte dei Santi.

Uno scherzetto davvero ben riuscito. Altro che bufala o illazioni come ci è stato risposto dopo la pubblicazione del prima articolo in cui davamo la notizia! Lunedì l’intero Comprensivo Demetrio Cosola resterà chiuso. La comunicazione è arrivata una manciata di minuti fa sul registro elettronico degli studenti.

Le motivazioni fanno davvero ridere i polli: “Considerato che la chiusura prefestiva comporta, nel periodo invernale, un considerevole risparmio energetico”. Periodo invernale??? E da quando ottobre è in inverno? Siamo ancora in autunno. L’autunno più caldo degli ultimi anni, tra l’altro. Oggi a Chivasso il termometro è arrivato a segnare 24 gradi. La scuola pensava davvero di accendere i termosifoni il 31 visto che questo sarebbe il motivo della chiusura dell’intero plesso?

Il Comune, in questa decisione barbina ha tutta la sua bella parte di responsabilità. Scorrendo la circolare, infatti, si legge: “Vista la comunicazione del Comune di Chivasso – “proposta di chiusura scuole 31/10/22” prot. n. 6357/I.1 del 21/10/2022”.

E il paravento che camuffa questa irrefrenabile voglia di fare un ponte, accompagna il provvedimento fino alle ultime righe: “Si comunica la sospensione dell’attività didattica nell’I.C. COSOLA nella giornata del 31 ottobre 2022 al fine di contribuire al risparmio energetico. Tutto il personale docente e tutte/i le/gli alunne/i rientreranno a scuola martedì 2 novembre 2022”.

Ecco il contributo della Demetrio Cosola alla causa del risparmio energetico: fare un ponte per non accendere dei termosifoni che sarebbero comunque rimasti spenti e che resteranno spenti per chissà quanto ancora. A meno che per risparmio si intenda la corrente elettrica. Allora la prossima pensata potrebbe essere quella di fare lezione a lume di candela… Chissà.

E’ che essere presi in giro, non piace a nessuno. E tra i genitori il malcontento è grande. Grandissimo.

Nell’ultima riga la dirigente scolastica Giuseppa Giambirtone prova a metterci una pezza e scrive: “Scusandomi per il poco preavviso porgo cordiali saluti”.

Scuse che ognuno prenderà come può.

