SAN SEBASTIANO DA PO. Anche i Comuni di San Sebastiano da Po, Aramengo e Casalborgone parteciperanno al Bando Borghi, proposto dal Ministero della cultura e finanziato coi fondi del PNRR.

L’avviso pubblicato dal ministero è finalizzato alla realizzazione di progetti locali di almeno 229 piccoli borghi storici, prevedendo in favore dei comuni risorse pari a 380 milioni di euro. L’aggregazione dei tre comune è permessa siccome la popolazione totale non è superiore ai 5 mila abitanti. La giunta comunale di San Sebastiano ha approvato lo schema per distillare un protocollo d’intesa con gli altri due [...]