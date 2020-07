Il clan di madama Berta Neroblanche.

Tanto tempo fa nel bosco della Favriasca esisteva una bambina che abitava con papà boscaiolo e la madre molto ammalata, che aveva un telaio, e le poche volte che stava bene tesseva la lana per i ricchi signori del castello. La bambina amava cantare ed era attrattata dai riflessi dei raggi del sole nell’acqua della roggia che baluginavano nelle belle giornate d’estate in mille colori. Se trovava dei sassolini che rispendevano al sole se li portava in tasca, immaginando di avere trovato un tesoro per aiutare la mamma ed il papà. Un giorno il padre la porto alla fiera primaverile di S.Isidoro e lei tra la folla vide una bella dama che aveva al collo una bellissima collana e si sentì incredibilmente attratta dal quel luccichio. Si avvicinò, e fissò gli occhi su quel bellissimo girocollo. La dama gli chiese se voleva provarlo e nell’attimo che se lo tolse per porgerlo intorno alla fanciulla, si sentì un fruscio di ali, delle superbe gazze apparse all’improvviso gli giravano intorno per gherimere il gioiello. La ragazza cerco di respingerle, scappò verso i carri e buoi che erano pronti per la tradizionale corsa della fiera agricola e una gazza nel rincorrerla gli disse che il gioiello era di loro proprietà. La ragazza rimase perplessa ma tutto si svolgeva tanto rapidamente e riusci ad evitare che le gazze si impossessassero del gioiello. La dama padrona del gioiello l’aveva seguita, pensando che la ragazza volesse rubargli il gioiello si riprese la collana sgarbatamente e se se andò via infuriata. La fanciulla ritorno alla sua casa ai margini del bosco, amareggiata perché quella dama pensava che lei volesse rubare la collana e stupita che la gazza gli aveva parlato. Il giorno dopo era sui bordi della roggia che giocava con i raggi del sole che baluginavano nell’acqua ed ecco che gli si avvicinarono le tre gazze ladre del giorno prima. Una di loro si presento e prese a parlare dicendo che loro erano il clan delle Berte Neroblanche e gli chiese se aveva trattenuto la collana per averla per se? La fanciulla rispose che loro erano delle ladre. Madama Berta Neroblanche la capo clan gli disse che la loro razza Pica Pica è nata con questa caratteristica ma voi esseri umani in genere rispettate i possedimenti altrui? La fanciulla pianse e disse tra i singhiozzi che la mamma era tanto ammalata e gli servivano dei soldi per compare le medicine per andare dallo speziale. Lo speziale nel Medioevo era colui che si occupava della preparazione delle medicine, solitamente aveva una bottega, definita spezieria, all’interno della quale effettuava anche attività di vendita delle spezie e delle erbe medicinali. Le gazze parlarono tra di loro volando in altro tra le alte querce del bosco, con aspri cicalecci che la bambina le trovò sgradevoli. Poi atterrano con la coda dritta. Gli si avvicinarono e gli dissero che avevano capito che lei diceva la verità e gli regalavano dei gioielli che loro avevano accumulato nel loro nido. Poco dopo tornarono e gli fecero cadere vicino delle monete oro zecchino, la salutarono dicendo che ora poteva compare le medicine che gli servivano. Arrivata a casa fece vedere ai genitori il piccolo tesoro e gli raccontò tutto quello che era successo. La madre dal letto ringraziò la sorte che era stata benevola con loro dicendo che credeva che le monete fossero state rubate, ed era felice che non era così. La figlia disse che sarebbe anche arrivata a rubare per compare cosa aveva bisogno sua madre. Ma il padre e la madre gli risposero che le loro preghiere erano state esaudite ed erano state più efficaci dei sotterfugi, ricordandogli che l’onestà nella vita premia sempre

Favria, 25.07.2020 Giorgio Cortese

In questi giorni di luglio i giorni gocciolano via come il miele dal cucchiaio.

