Dopo l’esibizione dello scorso sabato 30 luglio in località Ricardesco di Ciriè del duo pianoforte e tromba della Kco Chamber Orchestra, sarà piazza San Giovanni a Ciriè ad accogliere il Concerto dei MP4.0 Orchestra Fiati e Coro “I Music Piemonteis”, domenica 7 Agosto. Quinto degli eventi in programma di questa stagione concertistica Maggio-Settembre 2022, l’ intrattenimento musicale è tradizione ormai consolidata per i MP4.0 diretti dal maestro Elias Di Stefano, in occasione dei festeggiamenti patronali per San Serié.

“Ciriè Music Festival” chiuderà i battenti nel ciriacese Borgo Rossetti, sabato 10 settembre 2022 con il quartetto Sax Sparks che in Piazza Caduti sul Lavoro proporrà autentici e suggestivi tributi musicali a : G.Rossini, A.Piazzolla, G.Kander, A. Scarlatti, G.F. Haendel, F. Schubert, P. Iturralde e H. Mancini.

