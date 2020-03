San Mauro. Il Cinema ed il Teatro creano anticorpi. E’ l’invito dello staff del Teatro Gobetti

È bastata una sola settimana di chiusura forzata per sentirci soli. Il rapporto che si è creato tra noi di E20inscena ed il pubblico del Teatro Gobetti di San Mauro è sincero e profondo.

A volte ci chiediamo se i sanmauresi sono consapevoli della fortuna di avere un luogo della Cultura come il Cinema Teatro Gobetti. In poco tempo, circa un anno e mezzo, siamo riusciti a risollevare le sorti di un Gobetti trascurato e poco funzionante. Adesso il Gobetti ha un pubblico sia al cinema che a teatro. Sulle tavole del palcoscenico sono saliti artisti di fama nazionale come Anna Mazzamauro, Giobbe Covatta, Lella Costa, Corrado Tedeschi, Marisa Laurito, Gianfranco D’Angelo, Maria Rosaria Omaggio, Maurizio Micheli e tanti altri ancora dovranno salirci. Il nostro sforzo economico e non solo, viene ripagato dal pubblico.

È per questo motivo che sentiamo l’esigenza di scrivervi.

Questa settimana ci sono mancati i saluti di chi passa dalla biglietteria per curiosare il programma ed augurarci una buona giornata. C’è mancata Livia che durante la passeggiata con l’amica ci porta il caffè e quella pausa diventa un bellissimo scambio di confidenze. Ci sono mancati i bambini, le ragazze ed i loro genitori che ogni martedì pomeriggio affollano il Gobetti per i corsi di teatro; gli adulti che hanno deciso di frequentare il lunedì ed il martedì sera i laboratori teatrali. Insomma, ci siamo sentiti soli.

Ringraziamo la signora che giovedì è entrata al Gobetti con il figlio solo per dirci “siamo venuti a portarvi il nostro sostegno” e ringraziamo la nostra abbonata Carla che domenica 23 febbraio ci ha donato una squisita prelibatezza preparata con le sue mani. Volevamo creare questo tipo di rapporto con la cittadinanza di San Mauro e lentamente ci stiamo riuscendo.

Il Cinema ed il Teatro, ma in generale tutti i luoghi della Cultura, creano anticorpi che ci permettono di stare bene. La Cultura fa bene al cervello, al cuore e al corpo e ci permette di nutrire l’anima.

Vi invitiamo a guardare oltre e a tornare alla normalità. Venite al cinema, venite a teatro perché vi fa bene ed è la vostra seconda casa.

Lo staff di E20inscena

Stefano Mascagni – direttore, artistico e organizzativo, Luca Andreotti – presidente, Stefano Angelo Paschero – organizzatore, Maria Occhiogrosso – attrice

