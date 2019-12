Il cervo bianco.

Tanto tempo fa, una graziosa pastorella che conduceva al pascolo il suo minuscolo gregge composto solo da cinque pecore. La famiglia era molto povera e la loro ricchezza nella minuscola casupola nei monti era di cinque pecore. Una sera la bambina ascoltò per caso il dialogo di un vicino con suo papà. Questa persona diceva che al di là del bosco impervio della montagna c’era una valla con erba tenerissima ed acqua in abbondanza. La bambina al mattino come solito porto al pascolo le sue cinque pecore ma tutta la notte non aveva fatto che pensare alla bella valle con tenera erba ed abbondanza di acqua. E allora con il suo piccolo gregge camminò per il bosco, senza pensare ai lupi famelici che si aggiravano e ai pericoli del percorso che si faceva sempre più difficile sulla ripida montagna. La bambina camminava con le sue pecore ormai da ore senza mangiare, passando in luoghi sconosciuto, quando vede un bellissimo cervo bianco. Era forse il cervo che gli aveva narrato nelle fiabe la nonna quando era piccola, ma poi riprese a camminare con più vigore. Poi ecco ad un tratto la erta salita era finita ed iniziò una breve discesa ed ecco gli apparve al limitare del fitto bosco una piccola valle con erba verde e rigogliosa attraversata da un corso d’acqua che arrivava da un vicino ghiacciaio. Che bello disse tra sè, ho trovato la valle che tutte ne parlano, qui il gregge potrà crescere e prosperare con vicino la sua pecora preferita bianchina. Ma ormai la giornata stava volgendo al termine e nella valle iniziò a calare il buio della notte, il vento si alzò furioso ed il cielo minacciava tormenta. La bambina non si perse d’animo radunò le sue pecore che si erano sparpagliate brucando la tenera erba, per ritornare a casa, quando si accorse che aveva smarrito la sua pecora preferita, bianchina! Allora corse per il crinale del bosco dall’unico sentiero che conduceva alla valle e vide che bianchina arrivava in fila indiana dietro a dei cervi condotti dal maestoso cervo bianco visto al mattino. Felice corse ad abbracciare bianchina ma ecco che un lupo famelico sbuco dal bosco per aggredirle, ma il Cervo bianco si parò d’innanzi con le sue maestose e acuminate corna, ed il lupo desistette e si allontanò ululando per la rabbia e per la fame. Il cervo bianco gli chiese quale era il suo desiderio e lei disse che come desiderio era quello di ritornane con le sue cinque pecore a casa sana e salva per dire al papa e alla mamma di aver trovato una bella valle dove fare crescere e prosperare il gregge. Io cervo bianco acconsentì, ma gli disse che arrivata vicino a casa sotto le fronde della grande quercia avrebbe trovato una bella sorpresa. Il cervo bianco scortò la bambina durante il percorso notturno e sembrava quasi che le sue immense corna ramificate rischiarassero la notte. Arrivati al limitare del bosco, vicino a casa il cerco sparì e sotto grande quercia vicino a casa trovò una borsa colma di monete d’oro. La morale è semplice, si è felice con quello che si ha e dobbiamo gioire con gratitudine ogni giorno al bene che ci tocca in a sorte, purtroppo molte volte soffriamo molto per il poco che ci manca e gustiamo poco il molto che veramente abbiamo. Dimenticavo il cervo bianco per qualcuno era Cernunnos, che presso i celti rappresentava il dio della fecondità, della virilità, della caccia, della guerra, dell’abbondanza, degli animali, della natura selvaggia.

Favria, 20.12.2019 Giorgio Cortese

Il più bel dono di Natale è nella felicità del destinatario degli Auguri! Auguri a tutti Voi di Buon Natale coi fiocchi!

Commenti