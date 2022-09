“Il risultato torinese di Più Europa è soddisfacente, anche se non consola per il quorum nazionale mancato per un soffio. Non c’è stata la rivincita del centrodestra verso Lo Russo”.

E’ il commento via social di Silvio Viale, consigliere comunale e candidato alle elezioni. “Se il centrodestra ha imbarcato gran parte dei voti di Damilano – aggiunge – il risultato di Più Europa va oltre quello della Lista Civica nella quale fui eletto”.

