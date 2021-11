Il centenario del Milite Ignoto

Il 28 ottobre 1921 un treno parte da Aquileia con un carico molto speciale, in un vagone, riservato coperto dal tricolore con lo stemma sabaudo, viaggia il Milite Ignoto. La destinazione è Roma, dove il feretro sarà tumulato al Vittoriano in una cerimonia al tempo stesso mesta e grandiosa. Intanto il con convoglio ferroviario attraversa l’Italia in una sorta di via crucis nazionale e militare. Un mix di trionfo della morte ma anche celebrazione della vita che continua per l’intera Patria. Allora al passaggio del convoglio le stazioni si gremirono in silenzio di soldati, autorità, bandiere ma soprattutto tanti, tanti comuni cittadini e cittadine. Allota, tutti, ma proprio tutti, vanno salutare il commilitone che non ce l’ha fatta. Altri vanno a versare una lacrima sul figlio che non è tornato dal fronte e, non si sa nemmeno che fine abbia fatto. Il Milite Ignoto impersona e rappresenta tutti, tanto che il treno è costretto continuamente a fischiare e a rallentare: anche fuori dalle città infatti la gente si assiepa vicino ai binari e inginocchia al suo passaggio. Il Milite Ignoto è la risposta liberatoria sulla recente tragedia della Prima Guerra Mondiale, con dieci milioni di soldati morti e, che solo a distanza di quasi tre anni inizia a far intravvedere le sue vere dimensioni. Il Milite Ignoto, allora, cento anni fa è stato uno spettacolo collettivo abilmente diretto, capace di mobilitare ed emozionare le masse come mai era successo prima nell’Italia unita. Tra il 3 e il 4 novembre, Roma venne presa d’assalto da una moltitudine di popolo. Si parla allora di mezzo milione di non romani, giunti nella capitale con ogni mezzo, alcuni anche a piedi, per partecipare all’inumazione del nuovo eroe nazionale. Come Alpini di Favria nel 97 anno di fondazione, vogliamo onorare anche noi il Milite Ignoto, davanti ai monumenti dei Caduti e amche al Cimitero, davanti al monumento dei Caduti senza Croce, perché il Milite Ignoto non un condottiero o un re, ma uno sconosciuto uomo in uniforme. Forse un giovane studente in armi, forse un umile contadino coscritto, comunque un nessuno che avrebbe potuto essere chiunque, uno di noi un nostro nonno o bisnonno che ha combattuto e non è più tornato a casa. Per tutti noi ancora oggi questo sconosciuto fante non è solo un simbolo di valore militare ma un ammonimento contro la violenza della guerra. Il Milite Ignoto è un patrimonio della memoria collettiva di tutti noi a cui dobbiamo omaggiare: il silenzioso anonimo cittadino comune, senza il quale anche lo Stato apparentemente più forte è destinato a cadere.

Favria, 4.11.2021 Giorgio Cortese

Buona giornata. A novembre nutro sempre la speranza perché niente dura per sempre, nemmeno il mese di novembre. Felice giovedì.

Viva la vita se doni la vita. Ti aspettiamo oggi a Favria VENERDI’ 5 NOVEMBRE 2021, cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fate passa parole e divulgate il messaggio

Commenti